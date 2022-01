Assemblée générale 2021 d'AFS Vivre Sans Frontière à la Maison des Associations

Un peu de timidité au début de l'Assemblée générale ordinaire de l'association AFS Vivre Sans Frontière à la Maison des Associations puis beaucoup d'échanges informels entre eux au moment du repas des liens amicaux se sont noués dans l'après-midi, ce samedi 29 janvier.

L'AFS, ce sont avant tout des séjours en immersion culturelle.

Et, pour accueillir tout ce beau monde, Sunna d'Islande, Ronja de Finlande, Chanoknan de Thaïlande, Kira du Canada et Milas du Danemark.

Ces ambassadeurs de charme séjournent en France depuis le 3 septembre 2021.

De 9 heures à 12 heures 30, la matinée était consacrée à l'orientation de mi-séjour.

Le thème de cette journée, temps fort de l'association, est la connaissance de soi.

Les objectifs étant de faire le point par rapport à leur niveau de confiance et à leur capacité d'adaptation interculturelle mais aussi identifier les signes d'avertissement indiquant qu'ils se trouvent dans des situations difficiles.

Si en 2021, il y a eu peu de départs et d'accueil, cette année, 16 candidats venus de toute la Bourgogne Franche-Comté, dont 6 candidats pour un séjour de 1 an aux Etats-Unis et 3 autres pour l'Argentine, Hong Kong et le Danemark, 1 candidature pour un séjour de 6 mois en Argentine (départ prévu en février ou mars), et 6 candidats pour des séjours de 3 mois à destination de l'Irlande, la Lettonie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas.

À noter que l'association est à la recherche de familles d'accueil.

La journée s'est finie avec des au revoir chaleureux, avec une vive envie de se retrouver bientôt pour poursuivre la préparation des sorties (4 journées dans l'année).

Prochaine rencontre, le samedi 5 mars.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati