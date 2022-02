Retour sur le Championnat Régional de Bourgogne-Franche Comté d'escalade

9 jeunes grimpeurs de la Section Performance (catégorie U16, U18 et U20) ont entrainé avec eux 4 autres grimpeurs du club pour participer au Championnat Régional de Bourgogne-Franche Comté à Besançon.

Cette fois-ci au programme de la matinée, une compétition de blocs avec comme règles : grimper 10 blocs avec un minimum d’essais. Ce championnat, qualificatif pour les phases finales nationales, et de haut niveau leur a donné du fils à retordre mais comme dirait leur entraineurs « Ils n’étaient pas venus là pour épiler des kiwis » et tous ont donné leur maximum pour aller en finale et tenter de monter sur un podium.

Ce ne sont pas moins de 4 grimpeurs qui ont passé les qualifications pour participer à la finale de leur catégorie. Nous félicitons Maxence Girardot arrivé 6ème sur 24 dans la catégorie U16 garçons, Claudie Rodet arrivée 4ème sur 7 dans la catégorie U20 filles, et Eurielle Grolet et Chloé Bonnardin arrivées respectivement 5ème et 6ème sur 9 dans la catégorie Sénior Dames.

Les finales qui se tenaient l’après-midi comptaient des grimpeurs d’un niveau national et la difficulté des blocs proposés étaient tout aussi relevés puisque parmi les filles seules 3 grimpeuses ont atteint le top d’un bloc sur 3 proposés !

A ce jeu, c’est Chloé Bonnardin qui a hissé les couleurs du CAF Chalon le plus haut et remporte une une belle médaille de bronze ! Bravo à elle !

Tous ont passé une belle journée de grimpe, toujours avec un bel esprit d’équipe entre sueur, poussière de magnésie, petits bobos, rigolade et partage. Cette journée était également l’occasion pour nos grimpeurs de découvrir une somptueuse salle d’escalade de niveau nationale qui en a impressionné plus d’un !

Jérémy, responsable de la section performance du CAF Chalon tient à remercier à nouveau les parents qui ont covoituré une nouvelle fois, les jeunes grimpeurs et passé leur journée à les encourager. Un grand merci également à la MAIF, Volx Climbing, la FFCAM Bourgogne -Franche Comté, les arts de la Grimpe, Digital, autant de partenaires qui font confiance à la section performance escalade du CAF Chalon.