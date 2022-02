A Demigny, à 149km/h au lieu des 80 autorisés... le véhicule a été saisi

Deux retraits de permis ont été prononcés par les gendarmes suite à des excès de vitesse sur les routes de Saône et Loire.

Le 1er février, à 12h35, sur la commune Paray-Le-Monial (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray-Le-Monial ont contrôlé le conducteur d'une RENAULT Mégane, qui conduit malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Il conduit également sous l'empire d'un état alcoolique (0,33mg/l), sans assurance, avec une carte grise non mutée et sans visite périodique de contrôle. Ce dernier, âgé de 50 ans, est sans profession et demeure dans le Charollais.



Toujours le 01 février, à 17h05, sur la commune de Demigny (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône ont contrôlé le conducteur d'une PEUGEOT 206, à la vitesse de 149 km/h (vitesse retenue : 141 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 49 ans, est commercial et en Côte d'Or.

Les véhicules ont été saisis.