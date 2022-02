Le dispositif Clefs 71 recherche de bénévoles des cours de français

Porté par la Mission Locale du Chalonnais, Clefs 71 lutte contre l'exclusion, l’illettrisme et l'analphabétisme, Ses missions principales sont d'accueillir, positionner et orienter les personnes en difficulté avec la langue française et les savoirs de base (lire, écrire, calculer)), sur des formations. Ses bénévoles donnent également des cours de français à Chalon-sur-Saône et Chagny. Faisant face à une forte demande, le dispositif veut étoffer son réseau de bénévoles. Plus de détails avec Info Chalon.