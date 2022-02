AVIS DE DECES - Michel PERRUSSON

CHÂTENOY-EN-BRESSE



Marcel et Marie-Jeanne,

Roland et Geneviève,

Colette et Henri Comble,

ses frères, sœur, beau-frère et belles-sœurs et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michel PERRUSSON

survenu à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 9 février, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Michel repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie le personnel soignant de la maison de soins de Dracy-le-Fort pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.