Espace des Arts : 'MARS-2037'

En 2037, un milliardaire s’offre un voyage vers la planète Mars en compagnie de trois astronautes, une poule et un robot. Suspendu par la microgravité au milieu de la Voie Lactée, l’équipage vit un rêve inouï bien que rien ne se déroule comme prévu. L’humour, la fantaisie et l’amour leurs permettront-ils d’échapper aux multiples péripéties provoquées par les vents solaires et à la pluie de diamants venue de Neptune qui heurte le vaisseau ?

Sur une partition de Nicolas Ducloux interprétée par 6 chanteurs et 5 musiciens, MARS-2037 fourmille de fascinants effets spéciaux.

Venez partager un moment convivial devant cette comédie musicale spatiale !

VEN 11 FÉV 2022 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/mars-2037-2022

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - @ Pierre Guillois / Arnold Pöschl