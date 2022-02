Conservatoire du Grand Chalon : Du grandiose à l'intime

Le Grand Symphonique 2022

Holst / Haydn / Canteloube

Les fameuses Planètes de Gustav Holst jouent de contraste entre le chaos de Mars apportant la guerre et le mysticisme intérieur de Neptune. Avec Joseph Haydn, nous restons en Angleterre, mais changeons d’époque et de style. La maîtrise sereine et la maturité de ce grand maître résonnent dans chaque mouvement de cette grande page symphonique.

Le 3e volet de ce triptyque nous conduit au cœur de l’Auvergne et nous plonge dans un dialogue subtil entre chants populaires et grand raffinement orchestral. Canteloube donne une dimension artistique inouïe à ces délicats et « traditionnels » Chants d’Auvergne et du Quercy.

PROGRAMME

Gustav Holst : Les Planètes

Joseph Haydn : Symphonie N°92 Oxford

Joseph Canteloube : Chants d'Auvergne pour voix et orchestre (5e série)

MARDI 08 FÉVRIER 2022 À 20H - AUDITORIUM et JEUDI 10 FÉVRIER 2022 À 20H - AUDITORIUM mais aussi Mardi 8 février - 17 H 30 à 18 H 15 - Auditorium Concert pour les jeunes oreilles (extraits du concert présenté)

Les vieux enfants

Cie Valkyria

Qu'en est-il de la vie quand elle touche à sa fin ?

Dans ‘fin de vie’ il y a ’Vie’. Voici le point de départ de ce ‘cadavre exquis’ de certains quotidiens de nos anciens.

Des intimités qui se suivent, s’entremêlent, se poussent et se rencontrent : le temps qui passe, le train-train des uns, les grands évènements des autres, les petits bonheurs, les grandes solitudes, les folies et l'amour... Dans un théâtre de marionnettes intimiste, tantôt drôle, tantôt grave, les deux manipulateurs tisseront tout en délicatesse les portraits d'Huguette, Gérard, Salvatore, Suzette et bien d'autres.

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 À 20H - THÉÂTRE GRAIN DE SEL

