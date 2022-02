Reconnaissance de la marche nordique, qui sera proposée dans la cadre du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise (MV2C)

Sous la houlette de Pascal Surdon, Président de l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA) et membre du Comité d'organisation de MV2C. ils ont effectué la reconnaissance du parcours de 5 kilomètres, avant de déguster comme il se doit un verre du nectar local, en présence de Pierre De Benoist, Président de l'appellation Bouzeron.

Ce parcours représente le plus court des 4 circuits de randonnées et marche nordique, qui seront proposés le dimanche 27 mars 2022, dans le cadre du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise (MV2C), à savoir :

5 kms (circuit familial, dénivelé positif 120m)

10 kms : (dénivelé positif 200m)

15 kms : (dénivelé positif 200m)

20 kms : (dénivelé positif 280m)

3 ravitaillements sportifs et festifs jalonneront les différents parcours, à Agneux, Aluze et à l'arrivée, avec sur ce dernier, la présence d'une animation musicale.

Une occasion très sympathique de profiter des paysages vallonnés et des sentiers viticoles, de découvrir (ou re-découvrir) les splendides paysages offerts par les vignobles de la région, l'étang d'Alluze ou les Grottes d'Agneux. Cette marche permettra aussi aux personnes qui auront couru la veille, d'entamer le processus de récupération après la course et … le banquet bourguignon.

A noter que cette année, à la demande des personnes qui ont participé à l'édition 2019, qui avait réuni plus de 1200 marcheurs, l'organisation a décidé de rajouter un parcours de 15 kilomètres, qui proposera un intermédiaire entre les circuits de 10 et 20 kilomètres.

Claude Gay, Maire de Bouzeron, s'est dit très heureux d'accueillir de nouveau cette année ces randonnées et marches nordiques, sur « une commune qui accueille habituellement énormément de marcheurs, venant profiter des parcours et points de vue, parmi les plus beaux de la Côte chalonnaise »;

Les inscriptions, au coût de 5 euros pour le 5 km et 8 euros pour les autres parcours, sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de l'association. Il est recommandé de s'inscrire en amont, car si les inscriptions sur place seront possibles le jour même (contrairement aux courses de la veille), leur coût sera majoré de 3 euros.

Pour s'inscrire ou pour tout renseignement complémentaire : http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/