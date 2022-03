Les forains réagissent à de récents articles parus dans la presse régionale qui font le lien entre la fête foraine et une violente altercation entre jeunes. Un lien qu'ils réfutent et dénoncent avec force. Plus de détails avec Info Chalon.

Des lycéens de Chalon-sur-Saône ont été blessés dans une bagarre au couteau vraisemblablement en raison d'un dépit amoureux, comme le rapporte nos confrères du JSL.

Les faits remontent à ce mercredi 2 mars, en milieu de journée, et se sont produits aux abords de la fête foraine sans aucun lien avec cette dernière.

Or, lier cet acte de violence à la fête foraine n'est pas du goût des forains qui craignent que cela soit dommageable à leur profession déjà mise à mal par la crise sanitaire.

«Même si le titre a été modifié à notre demande mais ils ont mis une photo prise de la fête foraine, ça peut créer la confusion dans l'esprit des gens», déplore Sébastien Boulet, un des chargés de communication de la fête foraine.

«Ce qui s'est passé mercredi c'est visiblement une querelle d'amoureux qui a dégénéré et ça ne s'est pas passé sur la fête foraine. Aucun incident n'a été relevé sur la fête foraine à proprement parler depuis son ouverture le vendredi 25 février. La fête foraine est installée sur la plupart des grandes places du centre-ville de Chalon-sur-Saône mais on ne peut pas lui imputer tous les faits qui peuvent se produire à ses abords comme ceux rapportés par les deux quotidiens régionaux (Ndlr : le Journal de Saône-et-Loire et le Bien Public), ça serait injuste! Cela est d'autant plus préjudiciable à notre profession mise à mal par la crise sanitaire. On ne peut pas écrire n'importe quoi, c'est irresponsable! Même si nous témoignons toute notre sympathie aux lycéens blessés, nous refusons d'en endosser la responsabilité car cette rixe n'a aucun rapport avec la fête foraine», explique Jordan Drouin, un autre chargé de communication de la fête foraine.



