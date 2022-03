Les échos du Conseil Municipal de Givry

En préambule, Sébastien Ragot, Maire de la Commune a eu une pensée pour le peuple ukrainien et a lu un message, émanant du Chef de l'orchestre ukrainien, qui s'est produit le week-end dernier lors du Carnaband show et qui depuis, est retourné dans son pays pour le défendre contre l'invasion russe.

Le premier édile a ensuite tenu à rendre hommage à Jean Chofflet, qui nous a quittés récemment. « Cet ancien combattant était profondément engagé dans le village où il a exercé deux mandats au Conseil municipal. Il a par ailleurs été sapeur pompier volontaire, responsable de la fanfare municipale et membre du Comité des fêtes. »

Le Conseil municipal a respecté une minute de silence en sa mémoire et adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Affectation des résultats du budget 2021 :

Côté fonctionnement, l'exercice 2021 a dégagé un excédent de 452 223 euros, qui seront reportés sur le budget 2022.

Et côté investissement, 2021 a dégagé, après avoir contracté un prêt de 1,2 million d'euros, un excédent de 911 859, 18, qui seront reportés sur 2022, en même temps que les restes à réaliser de dépenses 2021 (1 038 281 euros) et de subventions 2021 (123 783 euros)

Un budget 2022, qui nécessitera un nouvel emprunt :

Ce vote fait suite au débat d'orientations budgétaires, qui s'est tenu le 7 février (voir notre article)

Le montant du budget 2022 s'élèvera au global à 8 578 590 euros, qui se répartissent en 4 006 425 euros pour le fonctionnement et 4 572 590 pour l'investissement.

Pour boucler ce budget, Martin Ducret, Conseiller délégué en charge du budget, a informé le Conseil municipal que la commune devra contacter un nouvel emprunt, probablement de l'ordre de 1 million d'euros, à condition que la commune perçoive l'ensemble des subventions escomptées, dont le total avoisine les 600 000 euros.

Hervé Bayle, porte parole du groupe d'opposition « Générations Givry » a renouvelé les inquiétudes de l'opposition devant ce nouvel endettement. Martin Ducret le justifie en invoquant la nécessaire rénovation de l'important patrimoine givrotin, « qui a été quelque peu oublié ces dernières années ». Quant à Sébastien Ragot, il rappelle qu'une partie du déficit est lié au dépassement de 500 000 euros du coût prévu pour la rénovation du centre bourg, réalisé par l'ancienne équipe, qui en plus, n'a pas traité la rue Pasteur, qui faisait pourtant partie du programme initial.

L'opposition s'est abstenue sur le vote du budget 2022

Stabilité des taux d'imposition 2022

Les taux d'imposition sur les propriétés bâties (résidences principales) et non bâties (taxe foncière) n'évolueront pas en 2022 et seront respectivement de 42,78% et 48,60%.

Le taux sur la taxe d'habitation est lui aussi gelé à 15,22%

Octroi de subventions exceptionnelles :

La vente d'ouvrages divers, qui a fait suite à l'opération de désherbage, menée par la médiathèque givrotine a dégagé un bénéfice de 1265,50 euros.

Le Conseil Municipal a décidé de reverser 25% de cette somme à l'association « Le Rêve de Marie Dream », 25% au Téléthon et d'attribuer 50% à la Médiathèque, qui pourra enrichir son offre par l'achat de nouveaux ouvrages

Lutte contre le ruissellement dans les vignes

Les travaux décidés lors du Conseil municipal du 26 septembre 2019 ont été intégralement réalisés en 2020 et 2021. Ils permettront de mieux canaliser les eaux de ruissellement, en provenance de Russily et des Chenèvres.

Le coût total de l'opération s'est élevé à 161 142 euros, qui ont été compensés en grande partie par des subventions versées par la région Bourgogne Franche-Comté, le Département de Saône et Loire et le Grand Chalon. Au final, le montant supporté par la commune de Givry s'élève à 49 954 euros