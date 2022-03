Les forains solidaires en direction des personnes en situation de handicap

Grâce à eux, les personnes en situation de handicap goûtent gratuitement aux joies de la fête foraine!

Le dispositif ‘Manège pour tous’ est une opération mise en place par l’ensemble des forains du carnaval de Chalon-sur-Saône depuis 2015. Une opération est diligentée par Jordan Drouhin (Autos scooter, Place de Beaune) et Sébastien Boulet (manège Tropical Surf, Place de Beaune). Elle permet aux personnes en situation de handicap d’avoir la gratuité des manèges le temps de l’opération.

Ce dispositif s’adresse à tous les établissements du Grand Chalon travaillant sur le handicap ! Si la mise en place de cette action solidaire en 2015 comptait seulement 2 participants, elle a connu ce lundi 7 mars 2022, à 13 heures 30 un véritable succès auprès des professionnels du handicap avec la présence de 150 personnes en situation de handicap et une quarantaine d’encadrants.

Fort de son succès, de nombreux centres : I.M.E Georges Fauconnet de l’AMEC, l’accueil de jour de l’AMEC, l’accueil de jour de l’A.P.A.J.H de Chalon-sur-Saône, FAM Arc en Ciel de l’association Les Papillons Blancs de Chalon-sur-Saône, Louhans et leur région et le SAMSAH APF.

Après une distribution de badges devant la Maisons des vins, lieu de rendez-vous, tous se sont rendus sur les différents manèges pour goûter aux joies de la fête foraine grâce à de nombreux forains qui ont joué le jeu (train fantôme, auto-scooter, manèges à sensation…).

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Julien Maréchal, référent Handicap, Thomas Perrot, animateur des Commissions au Conseil Local de Santé Mentale...

Jordan Drouhin qui confiait sur cette opération de solidarité à info-chalon.com : « Cela fait plusieurs années que l’on organise cette opération un carnaval pour tous ! La première année, ils étaient très peu à être venus alors que cette année, on est autour de 150 personnes, donc c’est parfait ! Ils sont nombreux, c’est ce que l’on veut car plus on est de fous plus on rit. L’opération fonctionne, donc j’espère qu’ils vont en profiter. En tout cas quand on les regarde, on voit que cela leur plait, ils ont le sourire et nous on l’a aussi. On sait pertinemment que tous ces jeunes en situation de handicap ne peuvent pas forcément venir à la fête où alors ils sont dans des centres donc ce n’est pas évident pour eux et comme la fête foraine est là 3 weekends, on fait cela pour leur permettre de venir s’amuser et passer un bon moment à la fête foraine ! ».

Clin d’œil aux deux forains à l’initiative de cette opération: Sébastien Boulet et Jordan Drouhin.

Aux Reines des forains, les sœurs jumelles Marine et Amandine qui ont distribué des peluches aux participants !

Un grand merci aux forains pour leur générosité et le goûter offert à 15 heures 30 aux nombreux participants de cette belle opération.

J.P.B.