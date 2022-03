Changement de propriétaire pour Ménager Cadeaux

En attendant, Gilles Poncet, l’actuel propriétaire des lieux, en place depuis 1995 après avoir repris l’affaire familiale, assisté de Corinne, vendeuse, vous propose des remises très séduisantes jusqu’au 26 mars, date à laquelle il se destinera à son nouveau projet.

Cette boutique implantée dans les rues piétonnes depuis plus de quarante ans et spécialisée dans un premier temps dans la liste de mariage a toujours bénéficié d’une clientèle très fidèle. Aujourd’hui, ce sont les enfants de cette dernière qui se passionnent pour le culinaire, tournant que Ménager Cadeaux a su prendre il y a quelques années déjà. Pour varier son activité, Gilles Poncet a également tenu des stands lors de marchés de Noël et depuis 2 ans, le magasin est axé sur le ‘Made in France’ en proposant des marques comme Le Creuset, Cristel, De Buyer…

Le nom de la nouvelle propriétaire est maintenu secret pour le moment mais on nous assure que cette jeune chalonnaise, souriante et dynamique, saura, à n’en pas douter, conquérir la clientèle de cette jolie boutique et la développer plus encore.

Affaire à suivre…

Cuisine plaisir - Ménager Cadeaux, 5 rue du Pont à Chalon-sur-Saône - Tél. 03 85 48 05 26