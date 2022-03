Retour en images sur le repas cochonnailles à la Maison de quartier de la Paix

Le Comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri a organisé un repas cochonnailles à la Maison de quartier de la Paix ce dimanche 13 mars 2022. Un temps fort qui s'est déroulé sous le signe de la bonne humeur et de la gourmandise. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.