Le 21 mars, c'est la Journée Internationale des forêts

Comme chaque année depuis 2012, le 21 mars est l’occasion de célébrer la Journée internationale des forêts. En France, prenez part à une ou plusieurs des 500 activités de sensibilisation à l’écosystème forestier, du 19 au 27 mars 2022, sur tout le territoire et découvrez les projets pédagogiques nominés aux Trophées La Forêt s’invite à l’École.

Teragir l’association reconnue d’intérêt général qui coordonne la Journée internationale des forêts en France a impulsé une dynamique plus large : non pas une journée mais une semaine, non pas un événement mais des centaines d’activités et un volet pédagogique qui a lieu toute l’année !

Une riche programmation pour cette 9e saison

Après deux années marquées par la crise sanitaire, la saison 2022 est l’occasion pour de nombreux porteurs de projet de retrouver le grand public.

Du 19 au 27 mars, des activités de sensibilisation à l’écosystème forestier auront lieu partout en France métropolitaine et ultramarine.

Au programme, plus de 500 activités variées : des sorties et animations pour découvrir la riche biodiversité des forêts françaises, des rencontres pour comprendre la gestion durable des forêts et l’importance des forêts face aux changements climatiques, des parcours et activités santé & bien-être, des projections, des expositions, des ateliers land art et bien plus encore.

Pour découvrir le programme, rendez-vous sur journée-internationale-des-forêts.fr

Les Trophées La Forêt s’invite à l’École

En France, Teragir, fidèle à sa mission d’éducation a développé un volet pédagogique à la Journée internationale des forêts. Les élèves, de la maternelle au lycée, bénéficient alors gratuitement de dotations pour compléter leur apprentissage au sujet de ce riche écosystème forestier :

- jusqu’à 60 000 plants sont fournis par les Pépiniéristes Forestiers Français ;

- 250 animations de forestiers sont organisées par l’Office national des forêts et le Centre National de la Propriété Forestière ;

- des livrets pédagogiques sont distribués à chaque élève de maternelle et d’élémentaire.

Comme chaque année, les projets présentés dans le cadre La Forêt s’invite à l’École qui sont les plus remarquables et mobilisateurs sont nominés pour les Trophées. Chaque région a alors son représentant.

Le lundi 21 mars à 11h les gagnants des 3e, 2e, 1er Prix ainsi que les Trophées spéciaux Outre-mer et Objectifs de développement durable seront révélés sur les réseaux sociaux de la Journée internationale des forêts.

En Bourgogne-Franche-Comté, le Pôle des Tasselots est nominé aux Trophées La Forêt s'invite à l'École. Il s'agit d'un centre d’accueil périscolaire situé à Bligny-Le-Sec, en Côte-d’Or. Les 40 élèves de primaire, tous niveaux confondus, ont participé activement à la création d’un arboretum afin de reboiser une parcelle d’épicéas malades : piquetage, installation de clôture et bien sûr plantation de 68 arbres, fournis par la pépinière Lemonnier. Lors de nombreuses activités, les enfants ont pu comprendre le fonctionnement et l’intérêt de nos forêts tout en découvrant la faune et la flore sauvage. Le projet arboretum a été l’occasion de réunir de nombreux partenaires locaux, tout en sensibilisant les familles, dans le but d’agir sur le territoire.

Bientôt le nouveau projet de Teragir : la Forêt et nous

Avec La Forêt et nous, une nouvelle plateforme web, Teragir se donne pour missions de sensibiliser les jeunes de 3 à 18 ans, aux enjeux de la préservation des forêts par un apprentissage en ligne et en classe. Mais aussi de les inviter à explorer directement sur le terrain cet écosystème. Les personnels enseignants bénéficieront d’un espace dédié sur la plateforme, enrichi de contenus pédagogiques adaptés aux différents niveaux scolaires.

Rendez-vous en mai 2022 pour découvrir ce nouveau projet en ligne. Pour en savoir plus, cliquez ici.