Quoi de neuf du côté du Billard Club Chalonnais ?

Ce week-end, à Chalon, 2éme tournoi Adultes Débutants Interne organisé par Eric Soler et encadré par le président du Club James Mercier. Un tournoi avec poule unique où tous les joueurs se sont rencontrés. 1ére place pour Alain Bouvrande avec 0,62 de moyenne générale 4 points de meilleure série, 2éme Patrice Gautier 0,67 de moyenne générale 5 points de meilleure série, 3éme Michel Granell 0,57 de moyenne générale 4 points de meilleure série , 4éme Matthieu Vandevoorde 0,44 de moyenne générale 4 points de meilleure série , 5éme Philippe Fernoux 0,34 de moyenne générale 3 points de meilleure série , Jean Marc Boyer 6éme , Patrice Roux 7éme , et 8éme Patrick de Prinsac.

Toujours à Chalon, 2éme tournoi Jeunes organisé par Hervé Reboul Président du Comité Départemental , arbitres James Mercier et Patrice Gautier avec des jeunes venus de Dole , Cuiseaux Champagnat , et Chalon. A l'issue une trés belle 2éme place pour Arthur Moreau avec 0,86 de moyenne générale 6 points de meilleure série, 5éme Thomas Plissonnier avec 0,67 de moyenne générale et 6éme place pour Lancelot Mazuyer avec 0,60 de moyenne générale .