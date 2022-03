Retour en images sur la réception des reines de Carnaval à la Maison de quartier de la Paix

Vendredi 18 mars à 19 heures30, avait lieu la réception des reines de Carnaval à la Maison de quartie de la Paix.

Une soirée animée par Michel Duployer, président de l'Union des comités de quartier, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, des maires de Saint-Rémy et Champforgeuil, Florence Plissonnier et Annie Sassignol, du président du Comité des fêtes, Sébastien Mercey, de nombreux élus et représentants de comités.

Bien entendu, la reine et les vice-reines du Carnaval, Cordelia Covillers, Adélaïde Deléglise et Honorine Vincent, étaient à l'honneur, ainsi que nombreuses reines des années précédentes.

Organidée par les présidents de comité de quartier, cette soirée avait aussi pour but de remercier les bénévoles sans qui toutes les festivités ne seraient pas possibles.

115 personnes ont assisté à cette réception des reines de quartier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati