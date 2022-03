Et de 13 pour info-chalon.com !

23 mars 2009... 23 mars 2022... que d'années passées, d'articles publiés, de lignes écrites depuis ces 13 dernières années... et puis finalement l'actualité quotidienne sur notre bassin de vie étant ce qu'elle est, les années s'empilent à une vitesse hors-norme. Ces dernières années, les choses se sont même accélérées avec une densification de l'actualité, à moins que ce soit finalement le recours accru à info-chalon.com.

Nouvelle maquette mise en ligne le 12 juillet dernier, nouveau protocole de mise en ligne et toujours plus de facilité en terme de navigation, c'est dire que l'année 2021 n'a pas manqué de punch du côté d'info-chalon.com.

En 2022, là aussi, nous ne manquons pas de projets avec notamment un projet majeur qu'on ne tardera pas d'évoquer avec vous d'ici quelques semaines.

Alors en cette journée anniversaire, c'est toujours l'occasion de saluer celles et ceux qui font notre quotidien, toutes ces rencontres, ces coups de fils interminables entre des satisfaits, des insatisfaits, des amoureux de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon mais aussi plus largement de la Saône et Loire. L'occasion d'adresser nos remerciements chaleureux à tous nos collaborateurs, Jean-Claude, Jean-Philippe, Sonia, Catherine, Serge, Nathalie, Karim, Hervé, Christian, Gaby, Florence, Michel, Maria-Corinne.... et tous nos contributeurs occasionnels qui deviennent au fil du temps de vrais permanents.

Un anniversaire qui ne serait pas possible sans nos multiples et toujours plus nombreux annonceurs et soutiens, et que nous remercions chaleureusement en cette date.

Ce 13e anniversaire, c'est avant tout votre anniversaire. Merci encore à tous nos lectrices et lecteurs, qui chaque mois, classent info-chalon.com parmi les 120 à 130 sites d'actualité les plus lus en France selon les chiffres officiels de l'ACPM-OJD.

Allez on se dit à très vite autour d'un café, d'une limonade, d'un verre de vin... parce qu'info-chalon.com, c'est aussi un quotidien rempli de rencontres et d'échanges.

Merci encore à toutes et à tous.

Laurent Guillaumé