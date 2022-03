PRESIDENTIELLE - Pour Marie Mercier, "on n’a pas de vrai projet à présenter aux français".

Cette campagne elle est difficile ?

MARIE MERCIER : «Le plus compliqué lors de cette campagne est de mobiliser. La guerre en Ukraine mange le paysage, et à juste titre. La guerre est à nos portes. Cette guerre nous obsède et c’est normal. C’est une guerre entre deux peuples, c’est très fratricide. Elle envoie tout au second plan. Avant d’écouter le Président Ukrainien, nous avions fait une visio-conférence avec la députée présidente du groupe d’amitié Ukraine-France, elle était avec son habit de camouflage et elle est restée même pas une minute. Après elle a coupé sa caméra et on l’entendait, elle était cachée dans une cave. Un mois avant elle était dans les mêmes conditions que nous. Cela m’a fait froid dans le dos».

