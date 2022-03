Fragnes La Loyère, des résultats d’exercice 2021 en sections de fonctionnement et d’investissement en excédent.

Une gestion saine de la commune avec des dépenses maitrisées malgré des investissements importants et peu d’emprunts en cours.

A l’ordre du jour du conseil municipal du mardi 22 mars 2022, compte de gestion, compte administratif, affectation des résultats 2021, budget 2022, toute la panoplie budgétaire de début d’année a été passée en revue. Présentation du budget par le 1er adjoint Alain Petit en charge des finances. La gestion de la commune laisse apparaître une diminution régulière de la dette depuis 2014 et des résultats d’exercices 2021 en excédent avec un positif de 354 165,28 € en section de fonctionnement et un positif de 287 058 € en d’investissement. Le report antérieur (de 2020) d’excédent d’un montant de 138 859,44 en section d’investissement venant s’ajouter à celui de 2021 porte l’excédent global pour la commune à 780 082,72 €.

Avec les réductions de dotation de l’état, la commune doit faire attention à ses dépenses, aussi les élus ont pris chaque poste pour voir où il était possible de réduire les dépenses de fonctionnement et ont fixé une enveloppe budgétaire à chaque entité comme la médiathèque, les services techniques, les frais de télécommunications, etc…

Dans les grands projets inscrits : l’agrandissement de la maison de santé pour un coût de 350 000 € dont une partie sera subventionné par le Grand Chalon et une aide au titre de la DETR, est le plus important des investissements. La réfection des fenêtres du bâtiment des Lauriers pour un montant de 73 000 €, la climatisation de la mairie, la remise en peinture des 2 salles et des sanitaires de la salle du Bicentenaire environ 10 600 € dont les travaux seront réalisés par les agents des services techniques.

La réfection de voiries à poursuivre est budgétée à hauteur de 55 000 €, la végétalisation de certains endroits de la commune, l’aménagement du pont du canal avec ses 110 000 € de travaux fera l’objet de subventions DETR.

La municipalité envisage d’acquérir des terrains pour y construire un lotissement, montant de l’investissement 350 000 €.

Quelques autres points d’investissements comme les 14 capteurs de CO2 qui seront mis dans les classes des écoles, montant 4 000 € (subventionné en partie par l’état), l’achat d’une faucheuse débrousailleuse 27 000 € et d’un camion benne 40 000 €, les phases 1 et 2 de la vidéo protection doivent se terminer pour un montant global de 150 000 €.

Un autre sujet au programme de cette séance était les taux d’impositions applicables pour 2022 avec 1,6% d’augmentation, les taux n’avaient pas bougé depuis plusieurs années.

Une délibération importante dans la conjoncture actuelle en Ukraine avec la transformation de salles inoccupées en logement social pour y recevoir dans un premier temps une famille ukrainienne. Les travaux seront réalisés en régie par les agents de la commune.

Pour soutenir l’action menée par un jeune de la commune dans la création de chars carnavalesques, ambassadeurs de la commune et primés tous les ans, la municipalité lui a attribué une aide de 250 €.

Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité par les membres du conseil.

C.Cléaux