Grands Jours de Bourgogne 2022 : Un joli succès pour ces retrouvailles !

Les représentants des maisons de vins, caves coopératives et domaines viticoles étaient ravis de renouer le contact avec les prescripteurs du monde entier. Le sourire et la joie de ces retrouvailles étaient palpables, tout comme la qualité des échanges et du visitorat. Une satisfaction pour les organisateurs, malgré un contexte mondial maussade.

Chablis a ouvert le bal au pied de ses Climats classés Grand Cru, avec plus de 710 visiteurs uniques, le 21 mars. 127 exposants étaient réunis pour cette première journée tant attendue ! Le 2ème jour, dédié à la Côte de Nuits, a comptabilisé 2 829 visites sur 3 sites (183 exposants). Mercredi, le Mâconnais, le Crémant de Bourgogne, les Hautes Côtes de Beaune et de Nuits, ont généré une fréquentation de 906 visiteurs sur un site unique (191 exposants). La Côte Chalonnaise, le jeudi, a cumulé 1 217 visites sur 2 sites (116 exposants). Enfin, le 25 mars, dernier jour de ce salon, la Côte de Beaune a comptabilisé 2 003 entrées sur 3 sites (280 exposants). Un maximum de contacts a été noué !

Raphaël Dubois, Président de l’association des Grands Jours de Bourgogne, se félicite de cette belle fréquentation, de l’ambiance chaleureuse et des visages souriants qu’il a croisés toute la semaine : « Les professionnels, devant et derrière les stands, étaient heureux ! Le marché reste dynamique et l’intérêt pour les vins de Bourgogne est toujours aussi grandissant. Par leur présence, les domaines, caves et maisons ont joué le jeu. Ils ont pu faire déguster les millésimes 2019 et 2020, même si le disponible en cave est faible. Les premières impressions des exposants sont très positives, notamment concernant la qualité du visitorat. Le climat détendu a été propice aux échanges et au business. »

Chiffres clés de l’édition 2022 des Grands Jours de Bourgogne

1 700 visiteurs uniques soit une baisse de 26% comparé à 2018, qui s’explique essentiellement par l’absence des visiteurs d’Asie et d’une partie de ceux d’Amérique.

Près de 7 700 entrées cumulées sur 12 lieux de dégustations

950 exposants et un peu plus de 5 700 vins proposés à la dégustation

48 % de visiteurs français et 52 % de visiteurs étrangers soit 48 pays représentés

98 journalistes présents de 22 nationalités



Profil des visiteurs

Parmi les 1 700 visiteurs professionnels, 52 % venaient de l’étranger. Les 6 premiers pays représentés, sur les 48 présents sont (hors France) : Italie, Belgique, Etats-Unis, Allemagne, République Tchèque et Royaume-Uni. Une partie non négligeable du grand export, l’Asie essentiellement, manquait hélas à ce rendez-vous. La répartition par catégorie professionnelle reste similaire à celle de 2018, avec une majorité d’importateurs, de cavistes/magasins spécialisés, d’agents commerciaux, de sommeliers rattachés à un restaurant. Près de 100 journalistes de 22 pays ont assisté à toutes ou certaines dégustations de la semaine.

Point Presse

Durant la semaine des Grands Jours de Bourgogne, Raphaël Dubois a animé une conférence de presse mercredi 23 mars. Ce fut l’occasion de faire un point, à mi-parcours, de cette nouvelle édition, mais également sur la situation économique des vins de Bourgogne, l’ouverture de nouveaux ateliers de l’Ecole des Vins de Bourgogne à la Cité Internationale de Gastronomie et du Vin à Dijon qui ouvrira ses portes le 6 mai, ainsi que sur l’avancée des travaux de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne à Chablis, Beaune et Mâcon.

Crédit photo : © BIVB / Sébastien Boulard.