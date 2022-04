Chocolats Jeff de Bruges : Afin de rendre Pâques encore plus joyeux, personnalisez vos œufs avec le prénom de vos poussins

Le clin d’œil info-chalon.com

C'est bientôt Pâques !! Les délicieux lapins, les jolies poules, les canards… ils sont tous à croquer et vous attendent déjà! Vous retrouverez également leurs œufs garnis de délicieux pralinés, plus subtils les uns que les autres.

Du praliné croustillant au praliné moelleux en passant par celui qui pétille, il y en aura pour tous les goûts. Toutes ces douceurs ont hâte d’être cachées dans des appartements, sur des balcons, dans des jardins avant d'être dégustés.

Jeff de Bruges, le chocolatier devenu cacaoculteur vous propose toute une gamme de chocolats de Pâques élaborés sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié).

Caroline, Juline et Pascal auront à cœur de vous accueillir non stop de 9h30 à 19h ainsi qu'un service de Click and collect.

Jeff de Bruges 5 rue du Châtelet 71100 Chalon S/ Saône

Publi-information