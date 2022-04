Stage, arbitrage et test matchs pour les Benjamins/Minimes

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça bouge au Dojo de la rue de la paix de Chalon !

En effet, après un interclubs réussi la semaine précédente (plus de 200 enfants sur le tatami ), le Judo Club Chalonnais a convié les benjamins et minimes des clubs du département à venir se former sur toutes les facettes que comportent l'approche de la compétition.

Après une matinée de samedi consacrée à la technique et aux différentes aspects des combats, l'après midi faisait place aux tests matchs où Ils étaient ainsi une quarantaine à jouer tantôt à l'arbitre , tantôt au commissaire sportif et bien évidemment au combattant.

Un bien bel échange sportif qui fût suivi le dimanche matin par les cadets et les séniors qui s'en sont donnée à cœur joie avant un verre de l'amitié bien mérité !