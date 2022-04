Impressionnante colonne de fumée depuis la déchetterie de Granges

C'est un intense panache de fumée qui a été signalé à des kilomètres de part et d'autre de Chalon-sur-Saône. Un incendie lié à la déchetterie de Granges. Une cinquantaine de sapeurs pompiers et une vingtaine de véhicules sont sur place. Aucun blessé n'est à signaler. Le sinistre aurait pris dans des déchets ménagers. Merci aux fidèles d'info-chalon.com pour les nombreux messages, appels et photos envoyées.