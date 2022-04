Elles sont de retour ....

Elle avait causé à leurs pertes des surfaces incalculables il y a quelques années, dévorant tous les buis sur leurs passages. Les pyrales du buis sont de retour, et signalées par de nombreux amoureux du jardin. Il est vivement recommander de procéder à un traitement dès maintenant sur vos buis, un traitement à base de Bacillus thuringiensis. Pour celles et ceux qui veulent se contenter de produits ménagers, le vinaigre blanc et le savon noir, dilués, sont également plébiscités dans la lutte contre la pyrale. Il est recommandé d'agir pendant que les chenilles sont inférieures à trois centimètres.