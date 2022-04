La vague 2022, un cru d’exception regroupant les 3 classes 0, 1 et 2 pour un grand moment intergénérationnel de convivialité.

C’est un véritable regroupement intergénérationnel que cette fête appelée La Vague organisée par la commune. Cette vague 2022 était l’exception avec les trois années 2020, 2021, 2022 réunies et chacun souhaite que cela reste une exception car cette amie indésirable nommée Covid, qui s’est invitée, a gâché et interdit de nombreuses manifestations comme les vagues 2020 et 2021. Mais peu importe une bonne vague bien réussie pour rattraper, c’est bon pour le moral.

Tout commence par la distribution des chapeaux et des cocardes de couleurs différentes selon l’âge aux 180 classards qui se sont ensuite regroupés devant la mairie. Vincent Bergeret maire de la commune leur a souhaité la bienvenue et il a ajouté : « cette année, la vague a regroupé les classes en 0, 1 et 2 ». Les classards n’ont pas pu échapper à une petite photo de famille et à celles par tranche d’âge tous les 10 ans, depuis les 90 ans jusqu’aux bébés. Ensuite, Vincent Bergeret accompagné de Marie Mercier sénatrice, d’élus, de classards et d’habitants s’est rendu au monument pour y déposer une gerbe.

Pour le défilé, les plus en difficulté ont fait le trajet à bord d’emblématiques 2CV. La Banda, quant à elle, ouvrait la route au cortège en musique avec un arrêt à l’EHPAD Les Amaltides.

Le Maire a remis leurs chapeau et cocarde à deux centenaires Emilienne et Léonie pendant le concert musical.

Les classards ont continué leur déambulation jusqu’à la salle des fêtes Maurice Ravel où s’est poursuivie la fête. Les 320 convives ont été conviés à prendre place dans la salle pour la soirée musicale animée par la Banda et le repas servi par les élus, repas composé de diverses salades, charcuterie, poulet, fromages, tartes réalisés par Carrefour Market partenaire de la commune pour la vague. Carrefour Market a offert, pour l’occasion, le vin d’honneur.

Ce vendredi soir c’était aussi l’anniversaire de deux des classards, cela ne pouvait pas mieux tomber pour Jocelyne Drigon et Jean-Claude Derain auxquels la salle a fait une ovation.

C.Cléaux