Carlito est heureux de vous présenter sa carlingue !

Je vous présente Carlito : tête imposante sur un corps de petite taille au pelage court et brillant. Et surtout, une frimousse drolatique et attendrissante. En Chine, le carlin était le « chien de l’empereur », et c’était un privilège que d’être son maitre ! Aujourd’hui, Carlito a 12 ans. Il a retrouvé depuis peu une mobilité heureuse grâce à ses maitres.

« Carlito a toujours été robuste et courageux devant la souffrance, commence Rose Esparon, l’heureuse maitresse. Lorsqu’il avait 3 ans, il a eu un petit accident : une voiture, qui heureusement roulait à faible allure, l’a percuté. Il n’avait rien de cassé, juste un gros hématome au niveau du bassin. Il s’est vite remis sans jamais se plaindre. C’est un compagnon adorable ! »

Le carlin est réputé pour sa joie de vivre, son côté joueur, comme son calme. Un petit molosse doté d’une musculature solide, sans pour autant être chasseur ni bagarreur.

Bon, chacun son caractère, et celui de Carlito ne l’entrainait pas dans les longues randonnées. « Quand on se promenait en pleine nature, à partir d’un moment, il fatiguait, il fallait parfois le porter. Alors nous avons utilisé une poussette et nous finissions ainsi la balade (voir photos en fin d’article). Mon mari a un commerce de motos-scooters-quads, et il se trouve que Carlito adorait tester les véhicules et surtout faire des balades en quad ! C’est peut-être pour cela qu’il a très bien accepté la poussette et, par la suite, le chariot. »

Pourquoi un chariot ?

« Eh bien, en prenant de l’âge, à 10 ans passés, Carlito a commencé à souffrir d’arthrose. Il marchait de plus en plus mal, surtout dans la maison : il glissait sur le carrelage et perdait l’équilibre quand il mangeait dans sa gamelle, se souvient Rose. Nous avons consulté un vétérinaire-ostéopathe, le Dr Raphaël Tuetey. Il nous a conseillé d’adapter son alimentation, donnait un traitement anti-inflammatoire et des séances d’ostéopathie, à raison de 3 par an, qui soulageaient Carlito. »

De son côté, Rose Esparon contribuait, elle aussi, au mieux-être de son chien. Elle est formée et pratique le reiki sur les personnes et sur les animaux. « Il s’agit d’une thérapie énergétique douce permettant de rééquilibrer les énergies du corps et de traiter aussi bien l’aspect physique que psychologique » explique Rose. À la maison, tous nos animaux en profitent. Carlito retrouvait davantage de stabilité, pour un temps. »

Mais sa mobilité se réduit progressivement. Il y a 6 mois, on lui parle des chariots pour chiens à mobilité réduite. « Nous avons consulté un site très sérieux qui nous a été recommandé et nous avons été très satisfaits. Sur ce type de matériel, il faut vraiment rechercher la qualité. » insiste Rose.

Il s’agit d’un harnais équipé de deux roues, destiné à soulager le chien du poids de son train arrière. Deux positions sont possibles : les pattes arrière ne touchent pas terre, en cas de handicap, ou bien elles frôlent le sol ; c’est le cas pour Carlito. « M. Tuetey nous avait conseillé de continuer à stimuler sa mobilité arrière. C’est lui qui a effectué les réglages du chariot selon la morphologie de notre chien. »

« On recommande habituellement d’habituer le chien progressivement à ce matériel, explique Rose, mais dès la 1re fois, il a commencé à se déplacer avec le chariot, presque sans surprise ! »

Rose et son mari se souviennent avec une grande émotion de ces premières promenades où Carlito redécouvrait avec enivrement… la vitesse !

Par Nathalie DUNAND

