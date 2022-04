GOLF - Coupe Allex Optique Saint-Laurent : 2022, l’année de Simon Zacchini

Meilleur index, il s’est logiquement imposé ce lundi de Pâques en rendant une carte de 74, soit 3 au dessus du par. Fort d’un bon départ avec trois birdies aux trous n°1, n°3 et n°6, toutefois contrecarré par un double bogey au trou n°4, et étant dans le par dans les sept derniers trous.

Simon Zacchini a devancé de 4 coups Damien Dupuis, handicapé par un final difficile avec quatre bogeys pour conclure. Victorieux l’an passé, le jeune Hugo Ressiguié a fini cinquième à neuf coups du gagnant. Le troisième est un autre jeune, Corentin Besse, qui, avec un triple bogey au trou n°18, a perdu toute chance de terminer dauphin de Simon Zacchini. Avec encore Guilhem Ressiguié, septième, et Amaury Janin, huitième, la relève semble assurée et les anciens n’ont plus qu’à bien se tenir... ou plutôt à bien jouer !

Le lancement de la saison 2022

La Coupe Allex Optique Saint-Laurent lançait officiellement la saison 2022 au Golf de la Roseraie et a rassemblé plus d’une cinquantaine de joueurs. Une participation qualifiée de satisfaisante par Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie. « Après les deux années que nous avons vécues il faut que les gens réapprennent à venir jouer au golf le dimanche ». A moins d’une crise sanitaire extrême, il ne se passe pas chez les golfeurs chalonnais un week-end pascal sans la Coupe Allex Optique Saint-Laurent et, pour avoir entendu Danièle Allex, présente comme toujours à la remise des prix, la tradition devrait encore se perpétuer durant plusieurs années.

L’épouse du regretté pâtissier-chocolatier était accompagnée par sa fille Clémence, par son petit-fils Valère ainsi que par son gendre Laurent Montout, le sympathique opticien du 6 de la rue de Strasbourg, également partenaire de cette belle compétition.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 18 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 35.

2e série dames : brut : 1. Françoise Lartaud (Chalon) 13 ; net : 1. Françoise Bernardot (Chalon) 38.

1re série messieurs : brut : 1. Simon Zacchini (Chalon) 74, 2. Damien Dupuis (Chalon) 78 ; net : 1. Corentin Besse (Chalon) 41, 2. Joseph Maglione (Chalon) 38, 3. Guilhem Ressiguie (Chalon) et Hugo Ressiguie (Chalon) 37.

2e série messieurs : brut : 1. Nicolas Grebot (Chalon) 26 ; net : 1. Arnaud Janin (Bourgogne Franche-Comté) 43, 2. Nicolas Grebot (Chalon) 41, 3. Régis Arnould (Chalon) et Hippolyte Cartier (Chalon) 39, 5. Guy Robert (Chalon) 38.

3e série messieurs : brut : 1. Bryan Calard (Chalon) 14 ; net : 1. Bryan Calard (Chalon) 39.

Gabriel-Henri THEULOT