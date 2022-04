LEGISLATIVES - « S’unir pour réussir et gagner ! »

À l’initiative de nombreux maires dont Patrice Bessac, maire de Montreuil (93) ville de 110 000 habitants et président du territoire Est-Ensemble (450 000 habitants), un appel a été lancé mercredi en faveur d’un pacte législatif et de gouvernement regroupant la gauche populaire, la gauche sociale et la gauche écologiste.

Intitulé « S’unir pour réussir et gagner ! » cet appel était déjà soutenu hier en fin d’après midi par près de soixante maires de villes et de villages (voir ci-contre). Une première liste a été communiquée, une nouvelle devrait être publié jeudi.

« Obtenir une majorité de gauche à l’Assemblée nationale est un objectif réaliste à la condition de s’unir » a déclaré le maire de Montreuil au quotidien phocéen La Marseillaise.

« Cela passe par la coalition des meilleures propositions de chacune des composantes de la gauche. Cela passe par le respect des sensibilités profondes de toutes les électrices, de tous les électeurs ». « Ces différences sont aussi notre richesse. Si elles sont respectées, mises en commun et bien représentées dans le cadre d’un pacte de législature et au sein d’un futur gouvernement, nous formerons une véritable alternative face au libéralisme de Monsieur Macron et un barrage progressiste à la montée et à l’influence de l’extrême droite » a expliqué en substance le maire de Montreuil.

« S’unir pour réussir et gagner ! »

Appel des maires pour un pacte législatif et de gouvernement populaire, social et écologiste

En empêchant une nouvelle fois l’extrême droite d’accéder au pouvoir, nous avons échappé au pire, mais nous n’avons pas hérité du meilleur, tant s’en faut.

Nous, maires des communes de France avec des majorités qui rassemblent sans les nier toutes les composantes de la gauche, nous savons que si le parti du président Macron obtient une majorité à l’Assemblée, il disposera des pleins pouvoirs pour réduire les services publics qui sont la richesse de ceux qui n’en ont pas, mettre à mal les fragiles équilibres écologiques, déstructurer les territoires, les villes et nos villages, accroître les inégalités qui fracturent notre pays, etc.

Avec le soutien de nos concitoyen·ne·s épris de changement et de progrès, nous pouvons empêcher ce scenario et réparer l’élection présidentielle en portant une nouvelle majorité populaire, sociale et écologiste à l’Assemblée nationale à l’occasion des élections législatives de juin.

Majoritaires, nous pourrons imposer une équipe gouvernementale et un Premier ministre issus des rangs d’une majorité progressiste et humaniste. C’est un acte d’une grande portée qui ne peut se réduire à remplacer Jean Castex par un autre nom. L’objectif ne peut pas être de gérer en bon père de famille les intérêts que représente Emmanuel Macron. Il s’agit d’empêcher sa politique de prendre corps et, dans ce même mouvement, de faire reculer l’extrême droite qui risque d’avoir des dizaines de député·e·s à l’Assemblée. Nous pensons que ce but peut être atteint. Pour y parvenir, il nous faut prendre appui sur la diversité des forces populaires, sociales et écologistes.

Rassemblés, nous pouvons associer à ce nouvel élan progressiste et humaniste les 11 millions de concitoyen·ne·s qui ont voté à gauche. Nous pouvons redonner espoir aux 13 millions d’abstentionnistes. Nous pouvons transformer les votes de colère en votes pour le progrès.

Nous devons être ambitieux, avoir pour objectif de multiplier par deux le score cumulé de la gauche lors de la présidentielle. C’est possible. Cela passe par la coalition des meilleures propositions de chacune des composantes de la gauche. Cela passe par le respect des sensibilités profondes de toutes les électrices et de tous les électeurs.

Un pacte de législature et de gouvernement scellant une telle volonté et soutenu par les citoyen·ne·s peut concrétiser cette belle ambition mise au service du peuple et de la nation

Elu·e·s des villes et des campagnes, nous disons : il faut dire la vérité aux citoyen·ne·s, c’est la base de la confiance. Expliquer les enjeux véritables de cette élection législative qu’on peut assimiler à un troisième tour si, rassemblée, la gauche populaire, sociale et écologiste est capable d’afficher une volonté commune de changer profondément une situation qui compromet l’avenir individuel et collectif de nos compatriotes.

Rassemblons-nous pour ces élections législatives, partout dans le pays, pour avoir à l’Assemblée nationale une majorité de gauche forte de député·e·s ancrés dans les territoires et dans la vie quotidienne.

Rassemblons-nous, voyons la France en grand. Portons un pacte législatif et de gouvernement progressiste au sein duquel le meilleur de chaque composante de la gauche populaire, écologiste et sociale trouvera son expression dans l’intérêt de la nation.

S’unir pour gagner, c’est nécessaire, c’est possible, c’est urgent !

