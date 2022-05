Vous souhaitez que votre enfant allie enseignements général et chorégraphique ?

Lisa, avant tout, quel est votre rôle au sein du Conservatoire du Grand Chalon ?

Depuis 2018, je travaille dans ce Conservatoire comme professeur de danse contemporaine. Mais depuis le mois de novembre 2021, j'y ai également pris les fonctions de coordinatrice du département danse, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui concerne la danse sur le plan organisationnel (gérer l'organisation des auditions, des examens, des différents événements de la saison, des masterclasses et des diverses interventions pédagogiques qui jalonnent l'année, par exemple.)

Depuis quand les classes CHAD existent-elles et à qui s'adressent-elles?

Les classes CHAD s'adressent aux élèves collégiens, de la 6ème à la 3ème, et se poursuivent avec des aménagements d'horaires au lycée. Elles s'adressent à tous les jeunes désireux de pratiquer la danse, et nous avons la chance de proposer 4 cursus, un dans chaque esthétique : danse jazz, danse classique, danse contemporaine et danse hip hop. Elles font l'objet d'un partenariat avec le Collège Camille Chevalier, qui a intégré les heures de cours de danse au planning hebdomadaire des élèves. Elles existent depuis près de 30 ans !

Comment postuler ? Jusqu'à quand ?

Pour postuler, il faut se rendre sur le site internet du Conservatoire : discipline => classes à horaires aménagées => puis, tout en bas : Inscription / candidature => dans la colonne de droite, Fiche de candidature danse CHAD, à compléter et renvoyer. La limite de candidature était prévue à la fin du mois de mars, mais nous en acceptons encore, afin que chaque jeune qui le souhaiterait puisse tenter sa chance. L'audition prend la forme d'un cours dans la discipline souhaitée, de 45 minutes ou 1h, dispensé par les professeurs de danse et dans les studios du Conservatoire. Elle se tiendra le samedi 7 mai prochain.

Comment se déroulent ces études et jusqu'à quel degré peut-on suivre le cursus ?

Lorsqu'on intègre le cursus en CHAD, on entre directement en 2ème cycle. C'est un cycle qui s'organise généralement sur quatre années, pour suivre le parcours scolaire des quatre années de collège. Arrivée en fin de 3ème, les élèves présentent un examen pour entrer en 3ème cycle. Ils ont alors plusieurs possibilités : un cursus plus léger, qui les conduira à présenter leur Certificat d'Etudes Chorégraphiques, ou un cursus plus complet, le Cycle d'Enseignement Professionnel Initial (CEPI), qui les emmènera jusqu'au Diplôme d'Études Chorégraphique. Chaque élève est accompagné dans son choix entre les deux cursus. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la professionnalisation, le Conservatoire a, depuis trois ans, développé un troisième cursus : les classes CPES (Classes Préparatoires à l'Enseignement Supérieur). Il est encore plus complet que les précédents, et est soumis à une audition d'entrée spécifique. Il concerne les élèves qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la danse.

Donc, à l'issue du 2ème cycle, il reste plusieurs voies possibles, amateurs ou pré-professionnelles, afin que les élèves puissent garder la pratique qui leur convient jusqu'à la fin du lycée, voire post-bac.

Quels sont les avantages de s'inscrire dans une telle classe quand on aime et pratique la danse ?

Le Conservatoire rassemble des conditions idéales pour pratiquer la danse. L'expertise de l'équipe pédagogique, la diversité des pratiques et interventions complémentaires, la qualité des studios de danse, sans compter le bas coût des études au Conservatoire. La vraie force des classes CHAD réside aussi dans leur intégration aux horaires scolaires : ainsi, les élèves peuvent pratiquer la danse dans la journée, les plannings sont pensés et adaptés par le collège afin d'intégrer les heures de cours de danse aux journées d'école et de ne pas ajouter un temps de pratique en fin de journée.

Des exemples d'élèves ayant réussi ?

Comment ne pas parler, bien sûr, de Germain Louvet, aujourd'hui danseur étoile de l'Opéra de Paris ? Nous avons eu le plaisir de l'accueillir de nouveau le 26 mars dernier, à l'occasion de la sortie de son livre. Mais nous avons aussi de nombreux élèves devenus professionnels, et de nombreux autres qui sont aujourd'hui dans des établissements d'enseignement supérieurs tels que les CNSMD de Lyon ou Paris, le CNDC d'Angers, le Jeune Ballet d'Aquitaine, le PSPBB, et bien d'autre, s'ouvrant ainsi une voie vers le monde professionnel.

Propos recueillis par SBR - Photos transmises par le service communication du Conservatoire du Grand Chalon pour publication. Crédit photo danse jazz et hip-hop : Jean-Luc Petit. Photo transmise par Lisa Bicheray pour publication, crédit photo : Ksenia Vysotskaya.