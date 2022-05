Victime d’un AVC, après sa rééducation, Valentin Michel se lance dans un tour de France à pied

Ce jeune homme de 29 ans qui a déjà parcouru 250 kilomètres est arrivé ce lundi soir à Chalon-sur-Saône. Découvrez son histoire avec info-chalon.com

La Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône, située 2 avenue Pierre Mendès France, accueillait lundi 2 mai à partir de 17 heures, dans son établissement, Valentin Michel, jeune rugbyman de 29 ans qui effectue actuellement un tour de France à pied après avoir subi un AVC et effectué sa rééducation l'an passé.

Un événement où l’on notait la présence de Philippe Dubois, Directeur du bâtiment de la Croix Rouge et du Pôle Santé Régional, de Olympe Sauvage, Assistante de direction, SSR MARGUERITE BOUCICAUT (Réadaptation cardiaque, respiratoire et neurologique) et de Daniel Royer, Président de l'association LA GRUME- APHASIE 71 qui a pris en charge Valentin Michel lors de son séjour chalonnais.

Valentin Michel a accepté de répondre aux questions d’info-chalon :

Quand s’est produit votre AVC et quels sont les symptômes que vous avez ressenti ?

« C’était le 4 juin 2019 à Epinal, lieu où je réside. J’étais à mon domicile en train de jouer avec mon ordinateur quand j’ai ressenti une forte douleur dans mon bras droit qui devenait d’un seul coup tout ankylosé voire comme s’il tombait. J’ai senti aussi mon cerveau se mettre en mode pose et donc je voulais aller dans mon lit en me disant que tout irait mieux après mais après avoir éteint mon ordinateur quand je me suis mis debout, j’ai constaté que c’était tout mon coté droit qui était paralysé et donc je suis tombé au sol. J’ai donc rampé en direction de mon lit pour me hisser dessus et je me suis endormi après l’effort consenti. Ce sont mes parents qui se sont inquiétés de ne pas me voir qui m’ont découvert 18 heures plus tard ! ».

Quelle a été la prise en charge ?

« Mes parents ont alerté les sapeurs pompiers qui m’ont prodigué les premiers soins et qui m’ont transporté au Centre Hospitalier. Je suis resté 15 jours à l’hôpital et ensuite j’ai intégré pendant 3 mois un centre de rééducation avec des soins de kinésithérapeute, ergothérapeute et orthopédiste tous les jours ! ».

Vous avez engagé un tour de France à pied, quelles sont vos futures destinations ?

« Effectivement, je suis parti le 10 avril 2022 de chez moi, d’Epinal, où je faisais du rugby avant pour faire mon périple sur le territoire français dans le but de sensibiliser les autres sur les risques des AVC. Cela a été très dur la première semaine car j’avais mal partout, surtout en me levant le matin, sans compter que j’avais des ampoules aux pieds et c’était vraiment horrible mais maintenant cela va mieux. Je suis donc arrivé à Chalon-sur-Saône aujourd’hui et je repars demain en direction de Lyon pour ensuite me diriger sur Montpellier, Castres, Bordeaux, La Rochelle, Rennes, Paris et enfin Epinal. Je dois dire que la plupart du temps, je suis très bien accueilli et je me fais héberger par des gens du coin !

A 17h le jeune Valentin Michel rencontrait les patients du Centre de rééducation et le public pour présenter son parcours

Souhaitons beaucoup de courage à Valentin pour la réalisation de la fin de son parcours.

J.P.B