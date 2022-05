C'est le grand jour pour les 3 équipages givrotins, qui participent au 4L Trophy 2022

C'est une première pour la commune de Givry, qui compte pour la première fois, 3 équipages participant au Raid 4L Trophy : les raid girls (Myléva Monin et Elisa Masuyer), les Thérapie 4L (Louis-Adrien Decrouy et Florian Loiseau) et Moti'Vie (Florian Baud et Amaury Delaney).

Après plus d'une année de galère, pour trouver une voiture et des partenaires, permettant de financer cette aventure, les 3 équipages ont quitté Givry aujourd'hui, en direction de Biarritz. Ils avaient tous dans leurs bagages des fournitures scolaires et/ou du matériel médical, qui sera donné sur place à l’association marocaine « Les Enfants du désert », qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des enfants du pays. L'équipage Moti'Vie n'a pu malheureusement participer à ce départ groupé, organisé sur la place d'Armes et des combattants de Givry, car il a préféré prendre un peu de marge pour être à l'heure au rendez-vous, que lui a fixé l'organisation demain à 8 heures à Biarritz, pour procéder aux vérifications techniques et administratives.

Les véhicules quitteront Biarritz le 6 mai pour rejoindre Algeciras, dans le sud de l'Espagne, avant de prendre le bateau pour le Maroc, où le raid débutera réellement le 8 mai. Avec leur 4L, plus de mille équipages arpenteront le Maroc, en participant à des épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du Sahara, et à une étape marathon de 48 heures en autonomie, avant l'arrivée à Marrakech le 13 mai et une soirée de clôture le lendemain soir.

Les concurrents givrotins ont pu compter jusqu'au bout sur le soutien de leurs partenaires, amis et famille, ces dernières étant partagées entre fierté et appréhension, de voir leur enfant partir dans cette belle aventure, avec un véhicule qui est 2 ou 3 fois plus âgé que lui... Les communes de Givry et Saint-Rémy (qui est partenaire des Raid girls) étaient aussi de la partie, avec notamment la présence des 2 maires, Florence Plissonnier et Sébastien Ragot.