LEGISLATIVES : Mme Caroline Ghulam Nabi, suppléante de Raphaël Gauvain remet les pendules à l'heure

Communiqué

Suite à la publication d’un article sous-entendant la possibilité que j’abandonne l’idée de me présenter aux élections législatives de juin prochain, j’ai décidé de réagir de la manière la plus honnête et transparente possible.

J’ai été pendant cinq ans la député suppléante de Raphaël Gauvain sur la 5ème circonscription de Saône-et- Loire. Pendant toutes ces années, j’ai traversé le territoire et suis allée à la rencontre de ses habitants. J’ai vu des salariés et représentants syndicaux fatigués mais grandis par les luttes menées, j’ai vu des jeunes inquiets et fatalistes face à l’avenir et aux changements climatiques, mais battants et pleins d’espoir, j’ai vu des commerçants sévères, durs parfois, mais compréhensifs et amoureux de leur centre-ville, j’ai vu des responsables d’associations, sportifs, déterminés et empathiques, j’ai vu des femmes seules, parfois meurtries, mais le regard digne et la tête relevée. J’ai vu des retraités, des rugbymen, des journalistes, des maires, des passants, des artistes, des enfants. J’ai vu ceux que je vois depuis toujours, de mon Bassin minier natal à la Côte chalonnaise et ses promesses.



Depuis 5 ans j’ai découvert et redécouvert une circonscription qui concentre tant de nos défis futurs: vivre mieux et moins seuls, se nourrir mieux et plus près, se déplacer mieux et dépollués,...

Au cours de ces années, ma vision du rôle de député a été celle d’un véritable lien entre la vie réelle et quotidienne et l’Assemblée ultime de notre démocratie. Celle du peuple, l’Assemblée Nationale.

Mais cette vision, je ne pense pas la partager avec celui qui a été député titulaire de notre circonscription depuis 5 ans. Ça n’est ni un jugement de valeur, ni une pique nostalgique de ce qui aurait pu être. C’est un fait. Une différence d’opinion.

Pour moi, le député se nourrit de ce qu’il voit, de ceux qu’il rencontre pour apporter sa contribution aux lois qui seront écrites: unifier les régimes de retraite? D’accord, mais qu’en est-il de nos mineurs et des spécificités qui y sont liées?

J’ai autant d’estime pour Montchanin, Saint-Vallier, Messey-sur-Grosne ou Saint-Rémy. Autant la volonté d’y aller et de me battre pour que ça marche.

En décembre 2021, j’ai donc décidé de me présenter à l’investiture pour être candidate et ce avec le soutien du Parti radical auquel j’appartiens. Et parce que ma loyauté est mon plus grand défaut, je n’y serais jamais allée si Raphaël Gauvain avait décidé de continuer. Chaque vision de cette fonction est valable et ç’aurait été aux électeurs de faire leur choix.

Je suis légitime mais pas au-dessus des autres candidats. Je suis mère de famille, assistante familiale, cinquantenaire et montcellienne. Je n’ai ni plus ni moins qu’un autre candidat. J’ai des idées, une vision, des passions, des valeurs et des luttes. Et je les proposerai, si je suis investie, aux électeurs de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire le 12 juin prochain. Sans abandon, sans excuse, sans culpabilité, avec détermination, honnêteté, loyauté et beaucoup de joie.

Mme Caroline Ghulam Nabi