Marie et Pierre se sont unis par les liens du mariage devant témoins, famille et amis.

Mireille Montillot, 1ère adjointe à la mairie de Germagny, était très émue ce samedi après-midi 7 mai dans la salle des mariages de la mairie. Officier d’état civil par délégation, elle a uni par les liens du mariage Marie Montillot née le 15 juin 1994 à Saint-Rémy (71), orthophoniste libérale à Chalon S/S, fille de Bruno Montillot, artisan plombier chauffagiste à Saint-Rémy et de Mireille Montillot, secrétaire, à Pierre Malfondet né le 24 mai 1995 à Saint-Rémy (71), chef des entreprises Givry Location et Loca Son, fils de Jean-Louis Malfondet, retraité et de Catherine Malfondet, postière.

La 1ère adjointe, assistée de Florent Sève maire de la commune, a fait la lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, ensuite les jeunes mariés ont échangé leurs consentements en présence de leurs témoins, Maëlle Le Cerf, orthophoniste libérale, Juliette Montillot, analyste en Business Intelligence, Damien Malfondet, responsable de magasin, David Lacroix, ouvrier plombier, Sébastien Depierre, artisan peintre.

Mireille Montillot 1ère adjointe, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.

Le mariage religieux a ensuite été célébré en l’église de Saint Gengoux le National par le frère Johannès-Paul, accompagné en musique, pendant la célébration, par l’Harmonie de Saint Rémy/les Charreaux dont font partie les jeunes mariés (Pierre à la trompette et Marie à la clarinette basse) et par Hélène pour les chants religieux. Emilie Desbrières, cheffe, a dirigé l’orchestre d’harmonie.

Ce fût un moment de grande émotion lorsque Pierre au bras de sa maman Catherine et Marie accompagnée de son papa Bruno sont entrés dans l’église pendant l’interprétationd'" Amazing Grace" par l’harmonie avec en trompette solo Bastien Villeboeuf. Au cours de la cérémonie l’orchestre a joué "Fly me to the moon" et un mouvement de "How to train your dragon", Hélène a interprété quelques chants religieux.

Les jeunes époux ont échangé le oui et leurs alliances pour sceller leur union devant dieu.

A la sortie de l’église c’est une haie d’honneur par les musiciens de l’harmonie qui attendait les jeunes mariés.

Tous se sont retrouvés ensuite dans la cour du château de Saint Germain les Buxy pour le vin d’honneur où les jeunes époux sont arrivés en coccinelle cabriolet.

Notre site info-chalon.com présente tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux.

C.Cléaux