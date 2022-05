Journée mondiale de l'hypertension artérielle / Centre Hospitalier William Morey : Rencontre avec le Docteur Magali Louis et Véronique Petit, Infirmière Médecine du travail

Mardi 17 mai de 9h à 17h, l’Hôpital de Chalon-sur-Saône avait spécialement aménagé une salle au niveau 0. Sur place, Véronique Petit, Infirmière Médecine du travail, selon un protocole qui veut que la pression artérielle soit prise en 3 mesures : après 5 minutes de repos, puis deux fois à une minute d’intervalle, a accueilli les agents qui le souhaitaient mais aussi le grand public pour cette Journée mondiale de l’hypertension artérielle. Au total, ce sont, 41 personnes qui se sont présentées et que Véronique Petit a pu rediriger vers un médecin selon un protocole, en cas de dépistage d’une anomalie.

Seulement 1/4 des personnes souffrant d’hypertension artérielle sont correctement traitées. « On devrait avoir chez soi, un tensiomètre de la même manière que l’on possède un pèse-personne », nous explique t-on, car l’auto-diagnostic a également toute son importance. « On se rend compte qu’il y a des gens hypertendus et qui ne le savent pas. Cela touche surtout le personnel de nuit, des personnes qui ont un rythme de vie avec des horaires décalés… » Le diabète, le cholestérol, le tabac… favorisent également l’hypertension et cette journée a eu un rôle de prévention, de sensibilisation. On parle de mauvais résultats entre 14.9 et 18 ; à partir de 18 la prise en charge est urgente.

Le Centre Hospitalier William Morey dispose d’une filière spécialisée hypertension dont le Docteur Magali Louis, néphrologue et le Docteur Fayard, cardiologue, font partie avec des créneaux pour des consultations spécifiques hypertension. « Les dernières études montrent que nous ne sommes, en France, pas bons dans la prise en charge de l’hypertension qui touche 14 millions d’adultes soit 1 adulte sur 3. 50% d’entre eux ignorent qu’ils ont de l’hypertension et sur les 50% qui le savent, seulement 25% sont traités correctement », nous explique le Docteur Magali Louis.

Après plusieurs années, les reins, le cœur et le cerveau sont touchés avec pour conséquences des infarctus, de l’insuffisance cardiaque ou rénale, des AVC et même de la démence à long terme. Le Professeur Olivier Hanon, gériatre et cardiologue qui exerce à Paris, a fait de l’hypertension sa thématique de travail, notamment le lien entre « Hypertension artérielle et démences », nous commente t-on. L’Hôpital de Chalon-sur-Saône travaille quant à lui avec le centre d’excellence « pour son expertise diagnostique et thérapeutique dans les formes sévères d’hypertension » de la Croix Rousse à Lyon. Le Centre Hospitalier William Morey peut prendre en charge 99% des cas, pour les cas très rares qui ne peuvent pas être traités à Chalon-sur-Saône, ceux-ci sont redirigés sur Lyon, Nancy ou Paris qui disposent de centres hyperspécialisés.

Enfin, l’hypertension chez les jeunes ne doit pas être négligée , « c’est un public qu’il faut cibler », nous explique t-on car les conséquences 10 à 20 ans après peuvent être très importantes surtout s’il y a un effet cumulatif avec d’autres pathologies ou habitudes de vie. « De toute manière, l’hypertension à, elle seule, peut entraîner des complications », d’où l’importance de diagnostic et de suivi.

Pour en savoir plus : Fédération de Recherche sur l’Hypertension artérielle https://frhta.org/

SBR

Visuel transmis par le Service Communication du Centre Hospitalier William Morey pour publication