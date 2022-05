Une entreprise informatique innovante s'installe à Givry

Après avoir obtenu un BTS en maintenance industrielle, le givrotin Valentin Royant s'est naturellement aiguillé vers un emploi de maintenance chez Schneider à Champforgeuil, avant de bifurquer vers un poste d'électricien « en variation de vitesse » dans la société KSB, à Châtenoy-le-royal. Cet emploi ne correspondant pas pleinement à ses attentes, il a décidé en 2020 de se reconvertir dans l'informatique, domaine qui le passionne depuis qu'il est tout jeune.

Et c'est ainsi qu'après la période du COVID, qui lui permis de mûrir son projet, il a récemment créé Creacustom PC, une entreprise qui assure les dépannages informatiques des PC fixes et portables (sur place ou à distance), le montage de PC sur mesure, ainsi que des conseils sur le choix d'un PC et sa mise en service.

Il met aussi en œuvre un nouveau concept, qui n'est à ce jour proposé qu'à Paris, voire dans une ou deux autres grandes villes. Il s'agit du watercooling qui, selon Valentin Royant, représente une réelle évolution en matière de refroidissement. « Les composants nécessitant un refroidissement intensif voient leur couple « radiateur-ventilateur » remplacé par des waterblocks. Ceux-ci sont composés d’une base qui peut être en cuivre, en argent ou même plaquée or, avec des micros sillons permettant le passage de l'eau, qui est utilisée comme un échangeur calorifique». Les principaux avantages de ce procédé innovant, qui s'adresse plus particulièrement aux « gamers, graphistes et professionnels de l'image » sont un meilleur refroidissement des composants, et donc une augmentation de 10 à 20% des performances du PC, ainsi qu'une amélioration de son esthétique.

