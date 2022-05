La BD est à l'honneur ce week-end à Farges les Chalon

L'association "Saône en bulles" organise son 4ème festival de Bandes Dessinées à la salle des fêtes de Farges samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h. Une vingtaine d'auteurs français et étrangers seront présents.

L'association "Saône en bulles" organise son 4ème festival de Bandes Dessinées à la salle des fêtes de Farges samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 18h (3€, gratuit pour les moins de 12 ans).

Une vingtaine d'auteurs français et étrangers seront présents.

L'association vous invite également à participer à une soirée le vendredi 3 juin à la salle des fêtes: Kebab-Frites-Boisson-Concert pour 10€.

Vous pouvez également soutenir leur action en participant à la cagnotte Ulule et contribuer ainsi à l'organisation du festival et notamment aux frais de transport des auteurs:

https://fr.ulule.com/festival-farges-les-chalon/...