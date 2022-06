LES 24 HEURES DE BEAUNE 2022 : "C'est avant tout la joie de se retrouver" pour Thibaut Gloaguen

Thibaut Gloaguen, adjoint au sport à la municipalité de Beaune s'est confié à la veille des 24 heures beaunoises 2022.

Il était inconcevable pour lui, ainsi que toute l’équipe municipale de ne pas rééditer les 24 heures beaunoises, après deux années de pandémie. "Cette 34ème édition s’est faite naturellement. Il est vrai que certains participants ont arrêté, mais des nouveaux ont répondu présents". Il a constaté qu’il y avait une forte demande et qu’il fallait y répondre. Cet évènement sportif reste toujours une belle fête populaire qui fait la joie d’un large public de 7 à 77 ans, comme dirait le célèbre reporter. Les Beaunois, mais aussi les habitants de toute la communauté d’agglomération étaient en attente de cet évènement, l’un des principaux de la ville après la Vente des Vins.

Il y a eu donc une forte mobilisation pour cette édition 2022. Les organisateurs ont souhaité tout de même garder un niveau d’excellence et de qualité. D’ailleurs 33 équipages sont engagés cette année alors que le nombre, depuis une dizaine d’année, oscille entre 30 et 40.

"L’état d’esprit est donc à la fête mais aussi à la joie de se retrouver" concède l'adjoint aux sports de Beaune.

Qu'est ce qu'une édition réussie pour Thibaut Gloaguen ? "Une édition réussie est une édition où les gens prennent du plaisir, un public joyeux et des stands pleins, dans une bonne entente et sans accident“. Il vrai que les sourires d’enfants dans une fête familiale et populaire compte plus que le nombre total d’entrée. Et il ajoute “c’est aussi de se dire, vivement l’année prochaine!“.

Les 24 heures de Beaune, c'est aussi le retour d'un concept original né en 1987 . “Le concept est simple“, comme le révèle Thibaut Gloagen, “faire du vélo 24 heures, mais avec une approche pleine d'humour“. Depuis désormais 30 ans, si vous êtes Beaunois, nécessairement vous connaissez de près ou de loin, un participant.

L'adjoint aux sports mouillera la chemise aussi ce week-end en rejoignant les compétiteurs avec l’équipe OLD COAST RIDER. Equipe bien connue pour avoir remporté plusieurs fois la compétition. “Il y a une histoire à raconter. Les 24 heures, c' est une belle histoire d’amour fraternelle entre une ville, ses habitants, son quartier. C’est la légende du quartier. Puis ce n’est pas une simple course cycliste avec des compétiteurs. Il y a tout un staff pour aider les participants, des sponsors dynamiques et un public présent. Tout le monde est heureux de se retrouver lors de ce week-end de la Pentecôte. C’est aussi un évènement culturel à travers des concerts, une fête foraine".

"Cet état d’esprit bon enfant se retrouve dans le quartier Saint-Jacques, et la municipalité tente au maximum d’être à l’écoute des riverains, chaque année, car elle sait que le quartier reçoit une fête populaire qui peut par- fois gêner un peu la tranquillité. Globalement, les habitants adhèrent et sont fiers de montrer le dynamisme du quartier. Et il serait impensable de déplacer les 24heures beaunoises, c’est la tradition du quartier Saint- Jacques comme le feu d’artifice celui de Gigny".

La 34 ème édition des 24 heures beaunoises est synonyme de retrouvailles et de partage.

Allez profitez de ce moment unique dans les annales de la ville de Beaune !

Xavier Happillon