Des vents violents à plus de 110 km/h attendus cette nuit en Saône et Loire

Des orages violents, chutes de grêle et fortes rafales jusqu’à 110km/h sont prévus ce soir à partir de 18h et dans la nuit en Saône et Loire. Les sapeurs-pompiers du département appellent à la vigilance. Des phénomènes qui peuvent engorger le centre de traitement des alertes. Il est recommandé d'appeler les pompiers qu'en cas de nécessité impérieuse et besoin de secours.