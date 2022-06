AVIS DE DECES - Monsieur André MARZI

LA CHARMÉE



Solange, son épouse ;

Christophe, Fabrice, ses fils ;

Andréa, Carla,

ses petites-filles chéries ;

Ginette, Janine,

ses sœurs et leurs enfants ;

Dominique et Micheline FOURNIER et leurs enfants ;

Bernard et Nicole MARTIN et leurs enfants ;

ses beaux-frères

et belles-sœurs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André MARZI

survenu le 4 juin 2022,

à l'âge 78 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 13 juin 2022, à 9h15, en salle de cérémonies du crématorium de Crissey.