Météo très clémente pour la 8e édition de la Fête du Port à Chalon-sur-Saône : De nombreuses animations vous attendent

Samedi matin, à partir de 11 heures, avait lieu le lancement de la 8e édition de la Fête du Port de plaisance, 8 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône en présence de Marie Mercier Sénatrice, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et 1er Vice-Président du Conseil Départemental, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Françoise Chainard , 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Françoise Vaillant, Conseillère Déléguée, Chargée de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, de nombreux plaisanciers et sympathisants…

Jean-François Troussard, Président de Chalon Plaisance lançait l’inauguration de cet événement devant une soixantaine de personnes et de nombreux exposants :

Extraits des discours prononcés :

Jean François Troussard : « Bienvenue à cette 8e édition de la Fête du Port qui je le rappelle a été initiée par l’emblématique Président Jean Marc Marceau que je salue. En tout cas, c’est lui qui, il y a une dizaine d’années a initié cette fête même si à l’époque nous étions peu nombreux et que nous n’avions pas toutes ces infrastructures. Depuis, la ville et le Grand Chalon nous ont accompagnés dans la réussite de cette manifestation. Je remercie au passage Florence Capelli et toute son équipe car sans eux, on n’aurait pas pu vous accueillir dans ces conditions. Merci également à la Capitainerie du port de plaisance de nous avoir aidé dans l’installation de cette fête. Je voudrais remercier également les donateurs qui nous ont offert de super lots pour notre tombola […] Cher Président Martin, il y a 9 mois jour pour jour et n’y voyez aucune malice de ma part, vous vous engagiez à entamer à une réfection sur la capitainerie et sur les sanitaires mais je crois savoir que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer et je vous en laisse bien naturellement la primeur. Je voudrais simplement revenir sur l’attractivité du port de Chalon et je le disais et je ne me lasserais jamais de le dire, nous avons à Chalon, l’un des plus beau port de France par sa situation et on ne désespère pas qu’un jour le plus beau port de France dans ses infrastructures mais cela sera fait bien évidement sur quelques années[…] Les adhérents de Chalon plaisance sont fantastiques et on est vraiment tous très heureux de participer ensemble à cette fête surtout que l’on va bénéficier d’un temps magnifique ce weekend. Merci à tous et j’espère que les exposants feront de bonnes affaires […] Il y a toutes les animations possibles pour que cette fête se passe au mieux donc merci à toutes et à tous ! ».

Sébastien Martin : « Vous l’avez dit tout à l’heure, ce port à un positionnement stratégique par rapport à d’autres ports que nous connaissons avec sa place en plein cœur de ville et en plein centre ville, à 2 pas de l’île Saint Laurent où dès que l’on traverse la Saône par le pont on est place de la Cathédrale, on peut aussi se promener allègrement sur les bord etc.. Ici c’est un port de plaisance avec une clientèle familiale de passage, des gens qui restent plus où moins longtemps, alors on ne va pas faire durer le suspens plus longtemps ! Effectivement, il y a 9 mois, j’avais été alerté sur la qualité de la capitainerie mais vous savez que quand on engage de l’argent-de l’argent public il faut se donner le temps de la réflexion et du travail et je peux très clairement vous annoncer ici que pendant cet hiver 2022, on va investir un peu plus de 100 000 euros pour rénover tous les espaces, les sanitaires qui posent problème sur la capitainerie afin d’améliorer l’accueil de toutes celles et ceux qui sont ici, qui y résident pour quelques semaines où quelques jours. Cela, c’est le 1er élément. Le 2ème élément concerne la réfection des pontons qui coûtent 18 000 euros chacun et qui se feront dans la continuité des travaux engagés. Voilà, mesdames et messieurs, mais au-delà de ces éléments techniques, je veux vraiment vous remercier toutes et tous de faire vivre ce port et de le faire vivre toute l’année, d’organiser des événements comme celui-là et vous saurez que l’on est très attachés à cet équilibre avec les institutions […] donc merci à toutes et à tous ! ».

Après le discours très fédérateur de Marie Mercier, un buffet était offert aux convives !

Découvrez les nombreuses animations proposées

