Fête du Port à Chalon-sur-Saône : Le public conquis par les chiens sauveteurs de l’Amicale des Pattes Palmées

Le photoreportage info-chalon.com

C’est un véritable succès qu’a connu la Fête du Port de Chalon ce week-end, tant au niveau de la fréquentation que des animations proposées et de la météo particulièrement clémente.

Ce dimanche après midi, info-chalon était présent pour constater qu’à multiples reprises l’Amicale des Pattes Palmées a proposé au public venu nombreux un véritable show des chiens sauveteurs.

Des chiens dont la mission principale était de sauver des personnes ou des embarcations en détresse par des mises en situation les plus réelles possibles.

Le public a pu constater que les chiens qui se sont succédés ont mené à bien leur mission, soit pour ramener un nageur, une paddle, un bateau devant les yeux ébahis des petits comme des grands.

Christelle Chognon, présidente de l’Amicale des Pattes Palmées confiait à info-chalon : « Le nom de notre amicale se nomme ‘l’Amicale des Pattes Palmées’ parce que les chiens ont les pattes palmées ce qui leur permet de nager plus facilement dans l’eau. Notre siège social se trouve à la Maison des Association à Dijon mais on s’entraine principalement au lac d’Arc sur Tille ou sur le lac Kir à Dijon. Nous sommes une vingtaine d’adhérents et nous possédons 17 chiens. La mission principale de nos chiens, c’est faire du travail à l’eau concernant du sauvetage ou si vous voulez de la simulation des exercices de sauvetage pour personnes ou embarcations en détresse avec ces chiens d’eau qui sont spécifiques pour cela. Cette année nous travaillons avec des Terre-neuve qui sont les chiens par excellence mais aussi avec des labradors et des Leonberger. Ils sont âgés pour la plus part de 4 à 5 ans mais nous avons 2 chiens plus âgés qui ont 8 et 11 ans et qui ont quand même participé à la démonstration de sauvetage. Nous aimons nos chiens et nous en sommes très fiers ! ».

Clin d’œil à Thierry De Saint Orens et sa création en argent massif 925/1000ème d’une ancre marine et sa chaine mis gratuitement en lot pour l’Association du port de plaisance.

J.P.B