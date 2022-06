Assemblée générale d’Adedis SaôneOr, le nombre d’adhérents en progression.

En préambule du bilan moral, présenté par la présidente Anne-Catherine Lebeaud, juste un rappel des objectifs de l’association qui sont d’offrir un espace de mise en relation et d’échanges d’expériences pour développer le business entre les entreprises de SaôneOr.

Un bilan sur des activités plutôt réduites pendant la période de crise sanitaire jusqu’au printemps 2021 (difficile d’organiser des évènements avec l’interdiction de présentiel), a été présenté aux membres de l’association assez nombreux à cette AG.

L’association, pendant cette période, a fait un gros travail de communication, de diffusion d’annonces, d’offres d’emploi via les réseaux sociaux et son site web.

Dès le mois de mai, un accès privilégié a été ouvert aux adhérents pour accéder à la plateforme d’opportunités commerciales Alexyia. En juillet 2021 les membres de l’association ont enfin pu se retrouver en présentiel pour un bon moment d’échanges et de convivialité.

Adedis c’est aussi des temps forts comme la participation à des réunions de travail du Service Public pour l’Emploi de Proximité (SPEP) à la Sous-Préfecture de Chalon, la participation au Salon de l’Emploi du Grand Chalon du 10 mars 2022 au Colisée de Chalon avec une réunion de travail en amont et la tenue d’un stand qui a permis de collecter des CV sur le stand et faire le relais des CV aux adhérents d’Adedis.

En novembre 2021, l’association a organisé une collecte de sang dans le Bâtiment Espace Entreprises. 44 donneurs dont 8 nouveaux dons, une belle réussite pour cette première sur le secteur SaôneOr.

En décembre 2021 Adedis a assisté à l’entraînement de l’équipe de basket de l’Elan Chalon et a échangé avec le coach et le directeur sportif.

Des rencontres ont eu lieu avec plusieurs clubs sportifs de la zone SaôneOr pour valoriser le sport en entreprise et être le relais d’informations sur le thème de l’emploi et l’alternance en milieu sportif.

Une autre action engagée par Adedis a été de faire accélérer l’installation de la fibre dans le bâtiment espace entreprise pour améliorer la communication.

Les objectifs pour la saison 2021/2022 sont de maintenir le nombre d’adhérents, de poursuivre les visites mensuelles des entreprises, de proposer des conférences sur des thématiques variées comme la transition énergétique et écologique, export, recrutement…, d’être un relais sur le sujet de l’emploi et du recrutement, d’organiser des dégustations, soirées conviviales pour se connaître et nouer du lien dans le but de travailler ensemble, de poursuivre la communication (réseaux sociaux, site Internet, presse).

Pour la partie bilan financier, on peut dire qu’Adedis a une trésorerie saine malgré ces deux difficiles années de crise sanitaire, difficultés rencontrées dans beaucoup d’associations.

Ensuite il ne restait qu’à renouveler le bureau avec quelques petits changements et l’entrée de nouveaux membres :

Présidente : Anne-Catherine Lebeaud (Graines de Com)

Vice-Président : Vincent Lapierre (MK3D)

Trésorier : Jean Patenet (Moules et Outillage de Bourgogne)

Trésorier adjoint : Éric Gautheron

Secrétaire : Christophe MICHAUDET (Factovem)

Secrétaires adjoints : Philippe Bierry et Éric Mermet (Alexyia)

Martine Granier (Le Grand Chalon)

Olivier Lienard (CCI Métropole de Bourgogne– Bureau de Chalon).

Une AG c’est aussi pour les adhérents le moment privilégié pour se retrouver et passer un bon moment convivial. Ce fût totalement vrai avec cette AG qui s’est déroulée au Concept Ball de Champforgeuil géré par Lilian Aguenot où les adhérents ont pu se détendre et faire de l’initiation sportive au tir à l’arc.

Photos Adedis

C.Cléaux