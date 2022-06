Programme complet du festival Anim'à'Chalon

«De l'Autre Côté du Ciel» de Yusuke Hirota (Japon), 1h40, à partir de 8 ans :

Synopsis : Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Dimanche 19 juin à 15 heures

«Flee» (VO) de Jonas Poher Rasmussen (Danemark-France), 1h29 :

Synopsis : L'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.

Lundi 20 juin à 20 heures

«Moonbound, le Royaume des étoiles» de Ali Samadi Ahadi (Autriche), 1h40, à partir de 8 ans :

Synopsis : Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, kidnappée par le maléfique Homme de la Lune. Pour cela il doit se rendre sur un territoire mystérieux : la Lune !

Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le somnolent M. Sandman qui lui confie qu'ils peuvent découvrir où se trouve Anne lors du dîner de la Fée de la Nuit au château dans les nuages. Mais il n'y a pas assez de places pour tout le monde. Ils se lancent donc dans une course folle contre les cinq esprits de la nature : le Géant de la tempête, la Sorcière de la foudre, Henry Hail, Robin des Bois et Mère Glace...

Samedi 18 juin à 16 heures

«Le Tigre qui s'invita pour le thé» de Kariem Saleh (France), 42 minutes, à partir de 3 ans :

Synopsis : Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

Dimanche 19 juin à 11 heures

«Drôles de créatures», 37 minutes, à partir de 3 ans :

Synopsis : On croise parfois de bien étranges créatures... sans penser forcément que ce nʼest pas si facile dʼêtre différent.

Une série de 7 courts-métrages sans parole : Pawo de Antje Heyn (Allemagne), Dip Dap (Scary Things) de Steven Roberts (Royaume-Uni), Pila (Elephant Maid) de Milena Klebanov (Israël), Fitting In de Taylor Annisette (Canada), Chat et chien (The Dog Who Was a Cat Inside) de Siri Melchior (Royaume-Uni), Kostya d'Anton Dyakov (Russie) et Ma fin heureuse (My Happy End) de Milon Vitanov (Allemagne - Bulgarie).

Mercredi 15 juin à 11 heures, Samedi 18 juin à 11 heures et Dimanche 19 juin à 14 heures

«L'Anniversaire de Tommy» de Michael Ekbladh (Suède), 1h15, à partir de 3 ans :

Synopsis : Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Mercredi 15 juin à 11 heures, Samedi 18 juin à 11 heures et Dimanche 19 juin à 11 heures

«Zombillenium» de Arthur de Piass (France), 1h18, à partir de 10 ans :

Synopsis : Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Mercredi 15 juin à 14 heures, Jeudi 16 juin à 19 heures 45 et Samedi 18 juin à 14 heures

«Ailleurs» de Gints Zilbalodis (Lettonie), 1h15, à partir de 10 ans :

Synopsis : Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

Mercredi 15 juin à 16 heures, Dimanche 19 juin à 17 heures et Mardi 21 juin à 15 heures 30

«Your Name» (VO) de Makoto Shinkai (Japon), 1h50 :

Synopsis : Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Jeudi 16 juin à 21 heures 30, Vendredi 19 juin à 20 heures et Lundi 20 juin à 13 heures 45

«The End of Evangelion» de Hideaki Anno et Kazuya Tsurumaki (Japon), 1h26 :

Synopsis : The End of Evangelion est un film divisé en deux parties (Episode 25': Love is Destructive et Episode 26': ONE MORE FINAL: I need you) proposant une version des épisodes 25 et 26 de Neon Genesis Evangelion, épisodes finaux de la série qui ont suscité de nombreuses réactions de mécontentement chez les fans. En effet, ce long métrage apporte une conclusion réaliste et pragmatique, contrairement à la série animée de 1996 qui n'a pu apporter qu'une fin philosophique. Conséquence du contexte télévisuel des années 1990, le film est donc chapitré en deux parties : la première, centré sur la Nerv, l'homme, et les anges ; et la seconde partie, centrée sur Shinji Ikari et le plan de complémentarité. En réalité, The End of Evangelion est la véritable fin que Hideaki Anno avait prévu pour la série. Jugée cependant trop extrême par TV Tokyo, chaîne sur laquelle était diffusée Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno fut dans l'obligation de créer une nouvelle fin.

Mercredi 15 juin à 21 heures 30 (VO), Jeudi 16 juin à 16 heures, Vendredi 17 juin à 22 heures (VO) et Mardi 21 juin à 21 heures 30

«Le Garçon et la Bête» de Mamoru Hosada (Japon), 1h58 :

Synopsis : Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

Jeudi 16 juin à 13 heures 45 (VO), Vendredi 17 juin à 17 heures 30 (VO) et Dimanche 19 juin à19 heures

«Zero Impunity» (VO) de Denis Lambert III, Nicolas Blies et Stéphane Hueber-Blies (France), 1h33 :

Synopsis : Depuis des siècles, les crimes sexuels sont l'arme invisible de tous les conflits armés. Qui sont les bourreaux? Que deviennent les victimes? Pourquoi ces atrocités restent systématiquement impunies? Neuf femmes journalistes brisent le tabou, libèrent la parole et enquêtent sur les défaillances judiciaires. Pour que les victimes soient enfin entendues.

Mercredi 15 juin à 19 heures 30 (VO), Samedi 18 juin à 18 heures, Dimanche 19 heures à 21 heures 30 et Mardi 21 juin à 19 heures 30

«Ma Famille Afghane» (VO) de Michaela Pavlatova (République Tchèque-France-Slovaquie), 1h20 :

Synopsis : Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

Lundi 20 juin à 18 heures

«My Favorite War» (VO) de Ilze Burkovska Jacobsen (Lettonie), 1h22 :

Synopsis : Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. D'abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que mal son esprit critique face à l'endoctrinement national. Mais c'est l'adolescence qui lui permet enfin de conquérir une véritable liberté de pensée !

Vendredi 17 juin à 15 heures 45, Lundi 20 juin à 16 heures et Mardi 21 juin à 17 heures 30

«Ma Vie de Courgette» de Claude Barras (France), 1h06, à partir de 8 ans :

Synopsis : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Mercredi 15 juin à 18 heures, Samedi 18 juin à 20 heures et Mardi 21 juin à 13 heures 45

«Les Triplettes de Belleville» de Sylvain Chomet (France), 1h20, à partir de 10 ans :

Synopsis : L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La "mafia française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Jeudi 16 juin à 18 heures, Vendredi 17 juin à 13 heures 50 et Samedi 18 juin à 21 heures 30

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati