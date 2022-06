Téléthon 2022 à Chalon-sur-Saône : Et si vous vous investissiez dans cette grande cause ?

Présidents de clubs ou d’associations, venez apporter votre soutien ou votre participation à cet événement !

Mardi 14 juin 2022 à 18h30, dans la salle Niepce du 2ème étage de la Maison des Associations, située 4 rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, en présence du groupe de la Retraite sportive associée à l’O.M.S (L'Office Municipal du Sport), se déroulait une réunion de présentation sur l’action du Téléthon 2022 programmée cette année les 18 et 19 novembre 2022 au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône.

Cette réunion de préparation s’est déroulée en présence d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, de Fabrice Faradji , Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Gilles Vechambre, Directeur des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de Jean Luc Durand, membre de l’O.M.S, de Florence Capelli, directrice Générale de l’Office du Tourisme de la ville de Chalon et du Grand Chalon… ainsi que de nombreux présidents d’associations et de clubs sportifs et un représentant de l’AFM.

Face à l’assemblée, la tribune composée (de droite à gauche), de Gilles Badey, membre de l’O.M.S, de la retraite sportive et coordinateur du Téléthon, de Guy Aladame, Président de la Retraite Sportive, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de Pierre Girardet, Vice-président de la retraite sportive, a annoncé les différents axes des animations qui seront prévues, les éventuels défis proposés et le souhait de doubler les fonds de la recette de l’année dernière, lors de cette 36ème édition du téléthon 2022.

Présidents de clubs ou d’associations, vous aussi, venez apporter votre soutien ou votre participation dans cet événement caritatif organisé à Chalon-sur-Saône le 18 et 19 novembre 2022 au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône et soutenu au niveau national par l’AFM (Association Française contre les Myopathies) qui vise à récolter des fonds pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires!

Pour vous inscrire à l’événement, contacter l’O.M.S ou Gilles Badey au 06 15 18 23 68

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B