73 donneurs de sang bénévoles pour cette Journée Mondiale

Une collecte événementielle a eu lieu ce mardi 14 juin 2022 à Saint Rémy. L’Amicale pour le Don du Sang avait décentralisé le centre de prélèvement habituel de la salle des fêtes ( pour cause d’élections) à la salle du Parc. Une collecte organisée dans le cadre de la Journée Mondiale du Don du Sang afin de sensibiliser le plus grand nombre à ce geste salvateur.

Un peu plus exigüe certes mais plus convivial, puisque les donneurs bénévoles pouvaient se restaurer après leur don, sous les frondaisons du Parc avec en prime des animations telles qu’un magicien et des musiciens. Une belle et sympathique ambiance.

Toute une animation qui a pu se faire avec l’aide du Conseil Départemental que tient à remercier la Présidente de l’Amicale Joëlle Goujon, ainsi que toute son équipe de bénévoles.

De quoi être satisfait lorsqu’en fin de soirée il a été constaté 73 dons de sang dont 3 nouveaux, comme quoi il est bon de prendre conscience de l’utilité de faire un tel geste qui sauve des vies.

A cela les donneurs pouvaient aussi découvrir d’excellents macarons fabriqués par « Cuisine Divine «, pâtisserie-traiteur artisanal basé à Simandre. Juste ce qu’il fallait pour apporter un complément à la collation offerte par l’Amicale.

JC Reynaud