" Pour une Assemblée Nationale NUPES !" lance le Parti de gauche 71

Tout comme au niveau national, nous observons en Saône-et-Loire, à l’issue du premier tour des élections législatives, un beau mouvement pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. La NUPES montre que sa capacité à rassembler sur des valeurs et mesures de gauche a été entendue. C’est un résultat qui met en valeur un travail important des candidates et candidats, des citoyennes et citoyens qui vivent cette période à 100 % pour rencontrer les habitants, échanger, convaincre.



Mais le résultat de ce premier tour, c’est aussi, encore, une abstention criante, hurlante, qu’il s’agisse d’un choix politique ou d’un isolement de citoyens en politique. Il ne peut y avoir d’impuissance devant cette abstention, tous doivent pouvoir se sentir représentés, tous doivent être représentés, en particulier celles et ceux qui votent le moins, les jeunes précaires, les employés et ouvriers, les chiffres le disent. Si la participation oscille entre 45 et 55 % dans les communes du département, c’est, à Mâcon, par exemple, 50 % de participation dans les quartiers aisés, 36 % dans les quartiers modestes ! 25 % seulement de participation dans certains bureaux de vote de Chalon-sur-Saône !



Dans ce contexte, pour le Parti de Gauche de Saône-et-Loire, il est nécessaire de rappeler que la NUPES présente un programme qui concerne directement ces électrices et ces électeurs qui ne se sont pas déplacés. Stopper le principe de la précarité de l’emploi, pour une meilleure stabilité au travail ! Assurer des indemnités de chômage, dignes, dans un contexte économique défavorable aux populations précaires ! Garantir une retraite à 60 ans pour ne pas mourir de son travail ! Réduire le temps de travail, notamment pour les métiers pénibles et de nuit ! Augmenter le SMIC à 1 500 euros net ! Mieux accompagner les jeunes dans leur entrée sur le monde du travail ! Ce sont des mesures parmi d’autres pour protéger chaque Française, chaque Français. Ce sont des mesures qui doivent nous rassembler toutes et tous, au-delà d’un rassemblement de partis politiques.



Garantir des conditions d’enseignement public, partout ! Protéger et valoriser le système public de santé pour toutes et tous ! Sortir l’hôpital de cette crise terrible ! Se donner les moyens de revoir l’organisation de la médecine pour supprimer les déserts médicaux ! Mieux comprendre et mieux gérer la souffrance au travail ! Favoriser le vivre-ensemble, la vie associative, la culture, localement, dans un environnement préservé ! Ce sont des mesures, oui, de protection individuelle et de partage collectif.



Dans une campagne électorale tous les coups sont permis. La ligne de la majorité présidentielle, c’est de faire peur, de faire croire que le programme de la NUPES est un danger. Pourtant ce programme est solide. Les mesures sociales sont chiffrées, réfléchies. Elles s’appuient sur des mesures économiques protectrices de l’environnement, créatrices d’emplois. Elles s’appuient sur des mesures qui, non, ne plaisent pas à tout le monde, des mesures qui supposent un meilleur partage des richesses, plus de justice fiscale.



Il est maintenant nécessaire que le mouvement engagé en faveur de la NUPES le 12 juin se concrétise ce dimanche 19 juin. Le Parti de Gauche de Saône-et-Loire soutient ainsi les candidatures de Patrick Monin dans la 1re circonscription (Mâconnais-Clunisois), de Cécile Vinauger dans le 2e circonscription (Charolais-Brionnais) de Cécile Untermaier dans la 4e circonscription (Bresse, Val de Saône, Tournugeois, Chalon Nord), de Eric Riboulet dans la 5e circonscription (Chalonnais, Montceau). Il est venu le temps d’un progrès populaire, écologique et social en France !