Préparez-vous ! Le thermomètre va exploser en Saône et Loire !

33, 34 puis 35°c à l'ombre annoncés en Saône et Loire pour la journée de dimanche. Pire, les averses orageuses annoncées pour dimanche sont finalement décalées à mardi ou mercredi, sauf changement encore de dernière minute. Des températures à la limite du supportable et qui appellent à la plus grande prudence dans vos actions quotidiennes. Toutes les activités extérieures non-indispensables si vous êtes personne à risque doivent être remises à plus tard pour les trois après-midi à venir. L'hydratation doit être un sujet de vigilance accru pour les grands comme pour les petits.

N'espérez pas un apaisement de la situation avant mardi et plus probablement mercredi avec des orages annoncés.