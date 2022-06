Législatives 2022 : «Ne votez plus CONTRE, votez POUR !» (Éric Riboulet)

Candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES), Éric Riboulet se retrouve en lice pour le second tour des élections législatives 2022. Arrivé deuxième avec 23,60% des voix sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, il sera face à Louis Margueritte, le candidat de la majorité présidentielle. Dernière ligne droite pour l'ex-rugbyman de convaincre les électeurs de voter pour lui. Plus de détails avec Info Chalon.

Le second tour des élections législatives se déroulera le 19 juin 2022. Deux candidats se sont qualifiés dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Louis Margueritte de la liste Ensemble !, le candidat de la majorité présidentielle, est arrivé en tête du premier tour avec 23,71% des suffrages exprimés. Éric Riboulet qui porte la voix de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) a quant à lui recueilli 23,60% des voix.

Nous leur avons donné quelques lignes à chacun pour convaincre les électeurs de les choisir comme député.

Rencontré sur l'Esplanade du Port-Villiers mercredi juste avant sa réunion publique qui avait lieu à 19 heures 30 à La Taverne à Saint-Rémy (Ndlr : réunion qui a réunit une cinquantaine de personnes), le candidat de la NUPES nous fait part de ses impressions.

«Vu la campagne qu'on a fait, mon équipe et moi, l'engouement des gens qu'on rencontrait, le fait que les gens venaient nous voir. Les gens étaient ravis que la NUPES qui est un rassemblement des partis de gauche. Ils attendaient cela depuis longtemps !», réagit Éric Riboulet.

«On sent qu'ils sont contents de cette union des gauches», insiste le candidat.

Un résultat qui suscite, selon lui, «une lueur d'espoir» chez les sympathisants rencontrés sur toute la circonscription.

«C'est un tournant historique dans ces élections. Nous avons pu faire en deux mois à peu près ce que nous avons pas pu faire en 15 ans : regrouper la grande famille de gauche», poursuit-il.

«Nous avons marqué l'essai, il n'y a plus qu'à le transformer le 19 juin !», déclare l'ex-rugbyman de Buxy.

Éric Riboulet tient à remercier naturellement les 9 534 électrices et électeurs qui ont voté pour la NUPES dès ce premier tour, dont 528 sur la commune de Saint-Rémy.

Pour rappel, le candidat est arrivé deuxième à Chalon-sur-Saône avec 26,08% des suffrages exprimés, juste derrière Gilles Platret, le candidat des Républicains (27,98%) mais devant son adversaire politique (23,95%).

Il remercie également «toutes celles et ceux qui ont fait confiance à l'ensemble de la gauche sur la 5ème circonscription».

Les principales préoccupations du candidat de la NUPES sont le pouvoir d'achat et la santé.

▶ Le pouvoir d'achat :

• «Mon objectif est de changer la vie quotidienne des gens. En tout premier lieu, leur redonner du pouvoir d'achatet non pas l'aumône. Les premières mesures que je prendrai sont le blocage des prix des produits de première nécessité, la hausse du SMIC à 1500 euros, la revalorisation des retraites et le dégel immédiat du point d'indice des fonctionnaires. Ça, c'est vraiment dans l'urgence!»

▶ La Santé :

• «Il nous faut un système de santé qui soit digne d'un pays qui se veut être la 7ème puissance mondiale. Un système de santé qui est victime des politiques austéritaires depuis tant d'années . La pandémie de COVID a fait éclaté au grand jour la crise annoncée de notre système de santé.La France n'a plus de politique de santé, car elle a été réduite à sa seule dimension budgétaire. Le constat est accablant : difficultés d'accès aux soins croissantes, délais de rendez-vous allongés, pénurie de spécialistes, déserts médicaux, fermeture d'établissements hospitaliers, suppression de lits, manque de personnels soignants, d'agents techniques et administratifs conduisant à l'épuisement du personne restant. Aucun changement de poliique de santé n'a été initiée durant la pandémie de Covid-19. Au contraire, 5700 lits ont été fermés durant cette seule période!»

Le candidat a aussi tenu à témoigner son souten «à tous les mouvements sociaux qui ont été réprimés violemment par Castaner, Darmanin et le préfet Lallement».

«Ce n'est pas des violences policières, ce sont des violences venues du commandement. Je n'incrimine pas les forces de l'ordre, je les soutiens, ils font pas un travail facile. Ce sont les responsables politiques, dont ceux susmentionnés, qui sont responsables du désamour de la population envers sa police».

Quid de l'abstention ?

«C'est toujours malheureux quand dans un pays démocratique, les gens ne vont pas voter. Le président Macron qui a refusé tout débat durant les élections présidentielles et législatives, es difféentes politiques libérales menées par la République En Marche et une pseudo-gauche ont écarté les Français de la politique. C'est le fameux Bonnet blanc, blanc bonnet ! Les projets de Macron, c'est la retraite à 65 ans, le RSA conditionné à 20 heures de travaux forcés, un projet inavoué de ramener le déficit du budget à 3%, ce qui suppose un retrait de 80 milliards d'euros du budget de l'État, où va-t-il prendre cet argent ? Avec en prime, la poursuite de la casse du service public».

Dernier mot du candidat Éric Riboulet :

«C'est simple, le 19 juin, j'appelle les électeurs de la circonscription à voter pour le projet de la NUPES car celui-ci permet enfin de voter POUR, les Français en ont vraiment marre de n'avoir que d'autre choix que de voter CONTRE !

Un autre monde est possible ! La victoire est possible avec votre mobilisation ! Un contre-pouvoir est plusque nécessaire. Il n'est possible que si vous le décidez et que vous vous mobilisez le 19 juin !»



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati