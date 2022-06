LEGISLATIVES - Invectives à la réunion publique de Louis Margueritte, la NUPES réagit

Communiqué de la NUPES,

Nous, militants de la NUPES et soutiens du candidat Éric RIBOULET, avons été plusieurs à nous rendre à la réunion publique des candidats Louis Margueritte et Marie Claude Jarrot, en présence de la Ministre Agnes Pannier-Runacher.

Nous y sommes allés dans un esprit démocratique, pour entendre les arguments de nos adversaires mais aussi dans l’espoir de pouvoir échanger en fin de réunion. Nous avions préparé pour cela quelques questions : sur le retour des 3% de déficit budgétaire, sur leur définition de la République, sur les violences faites aux femmes …

Mais à notre grande surprise, dès que la Ministre eût terminé son discours, la réunion s’est avérée terminée et nous sommes restés avec nos questions … sans réponses ! Une curieuse conception du débat, et donc de la démocratie, dans le milieu macroniste !

Pendant les discours, plusieurs personnes ont invectivé le candidat Margueritte, puis la Ministre, d’une manière assez irrespectueuse : nous tenons à affirmer que nous ne connaissons pas ces personnes et qu’elles ne font en aucune façon partie de notre organisation.

Nous souhaitons apporter cette précision car nous avons entendu plusieurs soutiens de M. Margueritte laisser entendre que ces trouble-fête étaient des membres de la NUPES