Carrefour Location innove avec l’arrivée de modèles Tesla

Une offre de location à prix accessible

Carrefour Location, premier réseau de location de véhicules avec 850 agences en France, accélère le développement de son offre avec l’arrivée de nouveaux véhicules de tourisme électriques dont les modèles Tesla Model Y et Tesla Model 3, à l’expérience digitale unique et avec une grande capacité d’autonomie.

Jusqu’au 31 juillet et dans près d’une trentaine de magasins*, Carrefour Location proposera à ses clients la Tesla au prix très avantageux de 59€ la première journée de location, puis les prix varieront en fonction des modèles et des moments de la semaine (entre 119€ et 149€ les journées suivantes). L’offre de véhicules Tesla sera dans un premier temps disponible dans 80 hypermarchés et supermarchés de l’enseigne, puis étendue plus largement d’ici 2023.

Des bornes de recharges pour tous

Cette offre vient s’associer au déploiement de Carrefour Énergies à travers ses 5 000 points de recharges électriques disponibles d’ici 2025 pour l’ensemble des hypermarchés, des market, avec un service d’électricité 100% verte.

“L'évolution des usages de nos clients autour de la mobilité s'accélère ! Pour y répondre, Carrefour renforce son service de location avec une offre innovante de voitures électriques, dont le modèle emblématique est la Tesla. Cette offre permettra à nos clients de vivre une expérience unique tout en les accompagnant vers la transition énergétique.”, explique Jean-Baptiste Prevoteau, Directeur des Services Marchands de Carrefour France.

*Abbeville Cordelier, Aix-en-Provence, Argelès-Gazost, Auchel Allouagne, Châlons-en-Champagne, Claye-Souilly, Croissy-Sur-Seine, Ecully, Evreux, Hem, L’Hay-Les-Roses, Lattes, Lormont, Mercin-Et-Vaux, Mérignac, Perpignan Claira, Pontault-Combault, Quetigny, Rambouillet, Saint-Denis-Les-Bourgs, Saint-Mard, Scionzier, Tourgeville, Uzès, Vannes et Villers-Bocage